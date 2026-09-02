Copa Davis en Neuquén: así quedará la cancha en el Ruca Che

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) dio a conocer nuevos detalles de cómo se verá la cancha que se montará en el Ruca Che para recibir la serie entre Argentina y Turquía de la Copa Davis, el 19 y 20 de septiembre.

La AAT compartió una imagen simulada digitalmente a modo de render en la que se puede ver cómo lucirá el estadio Ruca Che en la esperada serie de Copa Davis.

Además, informaron que «el recinto techado contará con una superficie rápida de la firma empresa española GreenSet». La cancha estará montada sobre una estructura de madera y «en su acabado final mezcla una resina acrílica con dióxido de silicio, un compuesto arenoso que determina la textura de la superficie».

La cancha tendrá una velocidad intermedia de nivel 3, de acuerdo a la clasificación de World Tennis con características similares a la de torneos como el Australian Open, las ATP Finals y las Finales de la Copa Davis en Bolonia.

El armado comenzará el martes 8 de septiembre y se terminará de colocar en menos de una semana para que este lista para el comienzo de los entrenamientos del equipo argentino, el martes 15/09.

«Es una cancha temporal, que se arma y se desarma, lo que comúnmente se hace en estadios cerrados. El Ruca tiene un parquet que se va a proteger, colocándose por encima unas placas de una madera especial, que son encastrables, para luego ubicar el acrílico mezclado con arena de sílise. Se van aplicando capas hasta llegar a la superficie final, serán cuatro capas de pintura acrílica hasta lograr la cancha terminada», explicó Eddie Fiumara, Director Deportivo de la AAT, en diálogo con Río Negro.

«La ITF (Federación Internacional) tiene cinco grados autorizados para medir la cancha: Lenta, medio lenta, intermedia, media rápida y rápida, en una escala de 1 a 5. Nosotros optamos por la velocidad intermedia, que ya está aprobado por la ITF. Buscamos una cancha que no sea lo suficientemente rápida y que tenga ese colchón en la base, lo que hace que la pisada no sea tan traumática«, agregó sobre la superficie elegida.