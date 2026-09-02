El contrato de Río Negro por los bots para los turnos en los hospitales ronda los $16 millones por mes: ¿qué pasa con los datos de quienes consultan?

Legisladores enviaron un pedido de informe acerca del uso de datos digitales de usuarios rionegrinos. Foto: ilustrativa

Ante el pedido de informe respecto a la utilización de datos, el Ministerio de Salud señaló que el sistema de turnos por WhatsApp que funciona en 13 hospitales provinciales no conserva los números de los usuarios.

El organismo además aseguró que no se realizan cruces con bases de datos externas ni con registros administrativos anteriores, mientras que aún se esperan las respuestas de la Secretaría General y el Ministerio de Modernización, a quienes iba dirigido el pedido.

¿Qué información queda registrada en Salud?

De acuerdo a la explicación del Ministerio de Salud, el contacto se obtiene cuando una persona inicia una conversación con el sistema para solicitar un turno.

Una vez finalizada la interacción, los contactos no se almacenan ni generan un registro permanente de números telefónicos que deba ser inscripto como base de datos personales.

Además, Salud sostuvo que los proveedores tecnológicos no tienen acceso al Ecosistema Digital de Integrabilidad de Río Negro (Edi RN), encargada de compartir información de forma automática entre organismos públicos.

¿En qué consiste el servicio de consultas por WhatsApp?

El sistema de consultas fue contratado para gestionar turnos mediante WhatsApp en 13 hospitales provinciales durante un año, con un mínimo de 60 mil conversaciones anuales.

De acuerdo al Ministerio, la prestación contempla atención ininterrumpida las 24 horas del día con hasta 70 operadores disponibles que permitan «reducir los tiempos de espera, mejorar la organización administrativa y ampliar los canales de acceso a la salud púiblica».

En este sentido, el WhatsApp del Consejo de Salud de Río Negro señala en su descripción que el mismo se encuentra orientado a la solicitud de turnos y que «se reciben solo mensajes los días y horarios correspondientes en cada Hospital».

En relación a la contratación, la misma fue adjudicada a CYT Comunicaciones y Telemática S.R.L. por un total de $193.062.276.

Millones mensuales $16,1 invertidos en promedio para bots de WhatsApp

Comunicaciones oficiales y plataformas digitales

El pedido de información enviado por nueve legisladores no se limitaba al uso de datos personales administrados en comunicaciones oficiales mediante WhatsApp, sino también bots, plataformas digitales, correos y SMS.

En este sentido, se espera la respuesta del Ministerio de Modernización y la Secretaría de Estado General, que solicitaron una prórroga para responder el pedido pendiente desde junio.