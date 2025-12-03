Valencia brindará un campus de futbol en Río Negro en enero de 2026

El Valencia de España desembarca en la provincia de Río Negro. El reconocido equipo europeo realizará un campus de futbol en 2026. Será desde el 12 al 16 de enero en la ciudad de Bariloche. La actividad está destinada a chicos y chicas de entre 5 a 16 años.

En la web oficial, el club promociona el campus como una oportunidad para «disfrutar de un entrenamiento profesional con entrenadores españoles de una de las canteras más importantes del mundo». Además, aclaran que se utilizará la misma metodología que se lleva a cabo en las inferiores del Valencia, que está considerada la cuarta mejor cantera del mundo.

El campus tendrá lugar en el complejo deportivo Las Terrazas. Además, algunos participantes serán seleccionados para viajar a España y entrenar en el predio del Valencia. Todos los chicos recibirán equipación oficial del club. Las actividades comenzarán todos los días a las 9 de la mañana y finalizarán a las 15.

Los entrenamientos estarán basados en el desarrollo de la autonomía personal, habilidades y destrezas técnicas necesarias para el juego competitivo y transmisión del valencianismo a través de los valores compartidos.

En diálogo con FM de la Costa, Iván Malter, organizador del evento, dio más detalles: «Nuestro principal objetivo es dar a conocer la metodología de trabajo de la Academia del Valencia». También, explicó que es un club que está ligado hace años con Argentina, por los exitosos pasos de Kempes, Aimar, Ayala, etc. En enero, el campus se realizará además en otras tres ciudades argentinas y será la primera vez que se realiza en la provincia rionegrina.

El campus del Valencia tiene un valor de 550 dólares, donde está incluida la ropa de entrenamiento y el almuerzo en cada uno de los días. La inscripción ya está disponible en vcfinternationalcamps.com/argentina-bariloche/.