Valentín Barco resolvió su futuro, se queda en Francia y Boca se verá beneficiado

El argentino Valentín Barco resolvió finalmente su futuro y firmó contrato con Racing de Estrasburgo, equipo en donde estuvo a préstamo durante el primer semestre del año. El cuadro francés decidió ejecutar la opción de compra que le había puesto Brighton & Hove Albion, la cual estaba tasada en 10 millones de euros.

El Colo firmó contrato con la entidad francesa hasta fines de junio de 2029. Es un paso hacia adelante en su carrera, ya que encontró su lugar en el mundo en Estrasburgo mientras lucha por un puesto para el próximo Mundial.

🇦🇷 He’s baaaack! 🤩



The Club are pleased to announce we have taken the option to purchase Valentín Barco — he has signed a deal through 2029! pic.twitter.com/kZ2LRhHd8y