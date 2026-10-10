Vasco da Gama-Boca por Sudamericana, en el aire: la Justicia volvió a poner en duda el Maracaná

Todo indicaba que el duelo se iba a disputar en el Maracaná, pero la Justicia dio marcha atrás.

Vasco da Gama y Boca vuelven a estar pendientes de una definición sobre el escenario para disputar la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. Luego de que la Justicia brasileña autorizara el uso del Maracaná el viernes, en las últimas horas trascendió que se suspendió la medida cautelar que obligaba a la concesionaria del estadio a cederlo, por lo que el partido del martes 20 de octubre volvió a quedarse sin una sede confirmada.

La nueva decisión judicial respondió al pedido del consorcio que administra el Maracaná, integrado por Flamengo y Fluminense. De esta manera, quedó en suspenso la autorización que había conseguido Vasco para jugar en el mítico escenario de Río de Janeiro, aunque todavía no hubo una confirmación oficial de la Conmebol sobre el cambio de situación.

El conflicto se originó porque el estadio São Januário, propiedad de Vasco, no cuenta con las 30.000 localidades que exige el reglamento continental para un encuentro de estas características. Por ese motivo, el conjunto carioca buscó trasladar la revancha al Maracaná, una posibilidad que encontró resistencia por parte de la concesionaria.

La disputa llegó a la Justicia, que inicialmente había rechazado el pedido de Vasco. Sin embargo, el club volvió a insistir y consiguió una resolución favorable que parecía destrabar el conflicto. Ahora, la suspensión de esa medida cautelar reabrió la incertidumbre y dejó nuevamente en el aire la localía del equipo brasileño.

Este sábado vence el plazo para que Vasco informe dónde jugará como local, por lo que se espera una definición en las próximas horas. Mientras tanto, el cruce ante Boca, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, continúa sin un escenario confirmado.

El Maracaná es la alternativa que pretende Vasco, aunque también debe contemplarse la agenda de Flamengo y Fluminense, que tienen compromisos por las semifinales de la Copa Libertadores. Por ahora, la revancha ante el Xeneize sigue programada para el martes 20 de octubre, pero su sede permanece en suspenso.