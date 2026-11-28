El proyecto de Defensa de la Soberanía, primero en el temario de extraordinarias. Foto: Clarín Fotografía

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán entre el 1 y el 31 de diciembre de 2026, y colocó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en el primer lugar del temario. La decisión se conoció horas después del fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó las medidas provisionales solicitadas por Argentina contra la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas.

Malvinas, prioridad: el Gobierno puso el proyecto de Soberanía al frente de las extraordinarias

La convocatoria quedó formalizada mediante el Decreto 1433/2026, cuyo anexo establece diez iniciativas legislativas. La cuestión Malvinas quedó por delante de otros proyectos centrales para el Ejecutivo, como el Presupuesto 2027 y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI.

El movimiento parlamentario se produjo después de que la Oficina del Presidente difundiera un comunicado en respuesta a la resolución del organismo internacional sobre el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

La Casa Rosada destacó que el tribunal reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, aunque cuestionó que no se considerara competente para dictar medidas cautelares en esta instancia. También sostuvo que el fallo no resuelve el fondo de la controversia ni legitima la explotación unilateral de los recursos naturales.

En paralelo, el Ejecutivo anticipó que avanzará con la constitución de un tribunal arbitral bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Además, confirmó nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por presuntas infracciones al marco jurídico vigente.

El temario de extraordinarias incluye también la Reforma Electoral Integral, el Régimen de Cabotaje y Marina Mercante, la regulación de biocombustibles, el combate contra el juego ilegal, la Ley de Hojarasca, el fortalecimiento de la alianza estratégica con Estados Unidos, Competitividad Financiera y el tratamiento de pliegos en el Senado.