Video | Así fue el impactante recibimiento de la Selección Argentina en Ezeiza: «Gracias por acompañarnos»

Este lunes 20 de julio volvió la delegación de la Selección Argentina de Estados Unidos tras su paso por el Mundial 2026. Pese a no haber podido repetir la hazaña de Qatar 2022, una multitud ovacionó bajo la lluvia al equipo y cuerpo técnico tras su arribo a Ezeiza.

«Solamente decirles GRACIAS, país. Infinitas GRACIAS», publicó la cuenta oficial de la selección junto a un video que reflejó el emotivo camino al predio de la AFA, con miles de hinchas cantando y celebrando a pesar del frío y del resultado adverso.

Así fue la llegada de la Selección Argentina al país

El chárter de Aerolíneas Argentinas arribó después de las 18 desde Nueva York con una comitiva diezmada tras algunas demoras en el despegue.

La decisión del plantel y la AFA de no realizar festejos tras el trago amargo en el MetLife Stadium reconfiguró la logística en Buenos Aires. Sin caravanas ni la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo, el foco estará puesto en un rápido traslado directo desde la pista de aterrizaje hacia el predio de Ezeiza, donde el grupo cenará antes de que cada futbolista inicie sus vacaciones o se reincorpore a sus respectivos clubes.

Aún así, se registró una multitud de hinchas que se arrimó al aeropuerto para recibir al conjunto de Lionel Scaloni. Incluso, en medio del aterrizaje, se observó un gran show de drones para recibir al plantel.

El chárter no trajo a la delegación completa. Lionel Messi y Rodrigo De Paul, al igual que varios futbolistas que militan en el exterior partieron directamente desde los Estados Unidos hacia sus clubes o destinos de vacaciones previamente pautados.

Lo mismo sucedió con Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso, que se fueron directamente a Europa.

Asimismo, acompañaron la comitiva de regreso al país Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

A estos se suman los integrantes del cuerpo técnico, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores.

Tras el recibimiento de Granaderos, los jugadores y cuerpo técnico se subieron a un micro descapotable pese a la lluvia y lograron tener un mini encuentro con los hinchas que esperaban su paso al lado de la autopista.