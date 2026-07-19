«Los nuevos reyes»: Así reaccionaron los medios internacionales a la victoria de España ante la Selección Argentina

Los títulos de los medios internacionales tras la final.

La consagración de España como campeona del Mundial 2026 generó una fuerte repercusión en la prensa internacional. La selección europea venció 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva Jersey y conquistó el segundo título mundial de su historia.

Los principales diarios deportivos españoles celebraron el logro con titulares cargados de emoción y orgullo.

El diario Marca publicó: «La segunda estrella suena así. Os dijimos que estábamos bordándola», en referencia al título conseguido por el seleccionado español.

Por su parte, AS celebró la consagración en sus redes sociales con un contundente mensaje: «¡ESPAÑA ES CAMPEONA DEL MUNDOOOOOOOOO! La segunda estrella es nuestra».

La mirada de la prensa internacional

La actuación de Lionel Messi también ocupó un lugar central en las coberturas internacionales. El diario estadounidense The New York Times destacó que el capitán argentino, de 39 años, tuvo uno de sus partidos más discretos del torneo.

Según el medio, Messi tuvo una participación limitada durante los primeros minutos del encuentro y Argentina no logró realizar ningún disparo en la primera mitad. La publicación también remarcó que España fue superior durante buena parte del partido, aunque recién pudo abrir el marcador cuando Torres culminó una gran jugada colectiva.

En Inglaterra, el Daily Mail puso el foco en la posibilidad de que la final haya marcado el último partido de Messi en una Copa del Mundo.

«Existe la sensación de que podría ser el final de Messi en el escenario mundial. Y, bueno, ¡qué trayectoria ha tenido!», publicó el medio británico.

El diario también destacó el rendimiento del capitán argentino durante el torneo y señaló que, una vez más, demostró por qué es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia.

El medio L’ÉQUIPE también tituló similar al medio español con «Los nuevos reyes».

Con el triunfo por 1-0, España sumó su segunda estrella mundial y se consagró campeona tras imponerse ante la Selección Argentina en la gran final del Mundial 2026.