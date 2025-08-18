Video: el impactante vuelco de Álvarez desde adentro del auto en la fecha del TC2000 en Roca

El roquense Juan Ignacio Álvarez tuvo un fuerte accidente pero está fuera de peligro.

En la imagen más fuerte de la jornada, Juan Ignacio Álvarez sufrió un impactante accidente en la categoría Fiat Competizione que fue una de las teloneras del TC2000 en su regreso al autódromo Parque de General Roca.

En la prueba final de la categoría, el roquense perdió el control de su auto, volcó y dio varios tumbos. Para alivio de todos, salió del vehículo por sus propios medios.

Quedó internado en observación pero rápidamente se supo que estaba fuera de peligro. El saldo fueron fracturas en la clavícula y alguna de sus costillas.

El video del accidente de Álvarez y su testimonio

El propio piloto compartió en sus redes sociales el video desde adentro del auto y explicó lo que sucedió: «Quédate sin frenos a 200 m/h y a 100 mts de una curva de 60 km/h. Opciones hay pocas para salvar lo que en ese momento y solo uno q está ahí sabe que va a pasar ! Hice lo mejor que pude y terminé con algunas fracturas».

«Agradecer a todo el equipo de rescate y médico tanto en la pista como en el sanatorio. Sigo en observación por 24 hs. A todos los amigos y conocidos de la vida y de las redes, a mi querida y amada familia. Perdón hijos. Quería regalarnos un buen resultado y terminamos todos en la clínica. Feliz día», concluyó en referencia al día del niño.

El auto quedó completamente destrozado después del accidente pero lo más importante luego del susto es que Álvarez no sufrió mayores inconvenientes.