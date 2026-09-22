Vóley: con el rionegrino Arroyo, Argentina venció a Colombia y está en las semis de los Juegos Suramericanos

Santiago Arroyo, oriundo de Ingeniero Jacobacci, fue el líbero titular de Argentina ante Colombia. (Foto: Gentileza - @brunofornasieroph_)

Argentina confirmó su condición de máximo candidato y consiguió otra victoria valiosa en la segunda fecha del vóley masculino de los Juegos Suramericanos 2026, que se disputan en Santa Fe.

Luego de derrotar a Bolivia el lunes por 25-15, 25-12 y 25-21, este martes el equipo que dirige Javier Fariña se impuso nuevamente en sets corridos.

Con la participación del líbero rionegrino Santiago Arroyo como titular, oriundo de Ingeniero Jacobacci, el conjunto albiceleste derrotó a Colombia por 3-0, con parciales de 25-18, 25-20 y 25-17.

La Selección jugó en un gran nivel y, a pesar de algunos momentos de paridad con el equipo cafetero en los bloqueos, redondeó la victoria con clara supremacía en todos los fundamentos. El máximo anotador fue Iñaki Ramos, con 14 puntos.

De esta manera, Argentina aseguró el primer lugar de la zona y se clasificó a las semifinales del certamen, donde espera rival para el partido del jueves.

En la otra zona, Chile debutó con triunfo ante Perú, que antes había vencido a Paraguay. Las posiciones se determinarán este miércoles, cuando además quedará definido el cuadro final. La gran final y el partido por el tercer puesto se disputarán el viernes.