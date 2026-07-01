Zeballos quedó relegado en Boca tras una charla con Arruabarrena: quiere salir del club

Exequiel Zeballos atraviesa un momento de incertidumbre en Boca. En medio de la preparación para el segundo semestre, el delantero mantuvo una charla con Rodolfo Arruabarrena y le transmitió una postura clara: su intención es dejar el club en este mercado de pases.

La postura del atacante empezó a tener consecuencias inmediatas. Sin una negociación avanzada para salir y con un futuro abierto, el cuerpo técnico comenzó a correrlo de los ensayos futbolísticos y hoy ya no aparece entre las principales opciones de cara al inicio de la competencia oficial.

La expectativa del entorno del Changuito estaba puesta en una transferencia al fútbol europeo. Durante las últimas semanas surgieron versiones de interés desde Italia e incluso se vinculó su nombre con el Napoli, pero hasta el momento no llegó ninguna oferta formal para avanzar por su salida.

En paralelo, Boca mantiene abierta otra vía para resolver la situación. Hace tres meses le acercó una propuesta para extender un contrato que vence a fines de 2026, aunque Zeballos todavía no respondió y las conversaciones quedaron estancadas.

Con el mercado europeo abierto hasta fines de agosto, todavía hay margen para un cambio de escenario. Sin embargo, en Boca entienden que si no aparece una oferta para emigrar y el delantero tampoco acepta renovar, lo más probable es que quede apartado del pantel durante lo que resta del año.