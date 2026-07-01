Los jugadores de Boca que sorprendieron a Arruabarrena y ganan terreno en la pretemporada

Leandro Lozano es uno de los refuerzos que pidió Arruabarrena para el lateral derecho.

Boca lleva adelante la parte más exigente de la pretemporada, bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, quien ya empezó a ajustar varias piezas en la búsqueda de su equipo ideal y se vio sorprendido por el rendimiento y la adaptación de varios jugadores.

Entre ellos, el primer refuerzo azul y oro: Leandro Lozano. Si bien era señalado en Argentinos Juniors como un especialista en proyecciones y lanzamiento de centros a la carrera, lo que más asombró al cuerpo técnico del Vasco es su criterio, con y sin la pelota.

Tuvo muy buenos primeros días en Ezeiza y se perfila para adueñarse del lateral derecha en el segundo semestre del año, a sabiendas que Juan Barinaga y Marcelo Weigandt no serán tenidos en cuenta.

La primera prueba en cancha la tendrá el próximo sábado, cuando el Xeneize reciba a Defensa y Justicia en Casa Amarilla y a puertas cerradas. Cuatro días después, habrá un nuevo amistoso contra Athletico Paranaense en Salta.

La idea de Arruabarrena es que ambos compromisos funcionen como bancos de ensayos. Impregnar su idea, aceitar sociedades en el campo de juego y darles minutos a varios juveniles que vienen pidiendo pista.

Entre ellos aparecen, Dylan Gorosito, gran proyecto de N°4, y Leonel Flores, punzante delantero que brilló en la Reserva y debutó meses atrás de la mano de Claudio Úbeda.

Tienen 20 y 19 años respectivamente, pero están acoplados al plantel de Primera División como si fuesen experimentados de largo recorrido. Una gran señal para el DT, que espera seguir potenciándolos y que puedan ser importantes de cara a la próxima temporada.

Y si de potenciar y sorprender se habla, todas las miradas de Boca apuntan a Carlos Palacios. Resistido por el público y sin protagonismo en este 2026, a causa de una sinovitis crónica y una lesión en el menisco externo de su rodilla derecha, es uno de los jugadores a recuperar en esta pretemporada.

Otro que despertó elogios por el incansable esfuerzo que viene haciendo para recuperarse cuanto antes es Adam Bareiro. El delantero paraguayo, que ante Huracán sufrió un doble desgarro en el aductor derecho y el recto anterior del abdomen izquierdo, no se tomó descanso en el receso y puso en marcha una rehabilitación a contrarreloj.

El objetivo es llegar al partido con Sarmiento en la Copa Argentina, aunque por ahora no practica en plenitud física.