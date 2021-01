Desactivaron una fiesta clandestina en Centenario

Alrededor de las 4 de la madrugada, los vecinos del barrio Bella Vista de Centenario se cansaron de escuchar la música que provenía de una casa particular. Alertaron a la Policía por una fiesta clandestina y en pocos minutos se presentó un móvil para corroborar el hecho. Se encontraron con que, efectivamente, en una vivienda unos 40 jóvenes participaban de un evento. El dueño del domicilio no quiso brindar sus datos, aunque le pidió a sus invitados que se retiren y se vayan a sus casas. No hubo detenidos, pero se dio intervención a la fiscalía para que investiguen el suceso.

El comisario inspector Carlos Román, coordinador de la Dirección Seguridad, indicó que el hecho ocurrió el domingo a la madrugada, entre las 4 y las 5. Señaló que dos vecinos alertaron a la Policía sobre una posible fiesta clandestina en el barrio Bella Vista, en la zona del alto de Centenario.

Cuando el móvil llegó al lugar, se encontró con varios autos estacionados fuera de una vivienda y música a todo volumen que salía del interior. Cuando golpearon a la puerta, el propietario se mostró "reacio" a la identificación policial y no quiso brindar sus datos.

Los uniformados le informaron sobre la normativa vigente y la prohibición de reuniones sociales, dado el contexto de pandemia, disposición con la que el dueño del domicilio se manifestó en contra. Sin embargo, tras la intervención, accedió a bajar la música e invitar a sus invitados a retirarse.

Unas 40 personas salieron del interior de la vivienda y se marcharon a sus casas. Román dijo que no pudieron constatar si los participantes compraron entradas o si simplemente accedieron a un encuentro difundido a través de mensajes de texto o por medio de las redes sociales.

Indicó que no hubo detenidos y que tampoco se los infraccionó por el incumplimiento de las medidas para prevenir el contagio de Covid-19. Lo que se hizo fue dar intervención a la fiscalía para que investigue el hecho.

Respecto a los trascendidos sobre otras fiestas clandestinas durante el fin de semana en Centenario, el comisario informó que la Policía no participó de ningún otro procedimiento de este tipo.