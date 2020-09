Desde el hospital más importante de Neuquén piden personal por la suba de casos

Desde la Junta Interna del hospital Castro Rendón se marcó con preocupación el creciente número de contagios de coronavirus en personal de salud y a la vez la falta de cumplimiento de las medidas de prevención de un sector de la población por lo que pidieron a los vecinos que "aporten su granito de arena". También solicitaron a la Provincia incorporar recursos humanos y manifestaron el cansancio de la mayoría del personal tras unos meses ya al frente de la batalla contra el virus.

“Estamos cansados y agotados. Y hoy el personal no se puede tomar licencias porque está complicado porque hay una gran demanda”, señaló el delegado gremial de la junta interna de ATE, Juan Millapán.

En el comunicado se indicó que según los datos oficiales hay 96 trabajadores de salud contagiados en la provincia en los últimos 14 días.

"Números que asustan, que nos indican que a pesar del esfuerzo que estamos haciendo desde el día cero de esta pandemia, nos hacen sentir que estamos perdiendo la batalla, y sin embargo están los inconscientes de siempre que restan en vez de sumar", señaló el mensaje en referencia al incumplimiento de las medidas contra la pandemia de una parte de la población.

En esa línea se mencionó las marchas en contra de la cuarentena y el incumplimiento de un grupo de personas de los protocolos en el Cerro Chapelco. También que "los gobernantes nos tildan de héroes o leones y no respetan los acuerdos, no nos pagan el aumento salarial firmado, no nos pagan la ropa de trabajo, no nos pagan el aguinaldo como corresponde".

Por otro lado, se advirtió que hoy se pretenden incorporar más respiradores pero no se piensa en incorporar mas personal (médicos, enfermeros, técnicos, camilleros, administrativos, mucamos, auxiliares, entre otros) que manejen esos respiradores para dar calidad de atención a los pacientes. "Pueden construir hospitales y clínicas, pero si no las llenan de capital humano serán solo paredes vacías que no sumaran sino restarán ante esta batalla", afirmó la junta interna del hospital.

También solicitaron que la comunidad colabore "usando tapaboca, respetando la cuarentena, manteniendo el distanciamiento social, y les aseguramos que esta batalla la ganamos"

El mensaje de los trabajadores del hospital Castro Rendón, se suma al del Colegio Médico de Neuquén que pidió "solidaridad y empatía" a la población ante el incremento de casos, y al de Acipan que pidió extremar los cuidados individuales.