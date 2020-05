Desde España, una médica rionegrina, aconseja a los suyos

Se despierta a la medianoche. Entre sueños escucha el celular. Está demasiado cansada. Piensa dejar el mensaje para mañana pero no puede, es de Argentina. Silvana Lagos aprieta el micrófono de la pestaña del Whatsapp, casi sin abrir los ojos, responde que es tarde, que no puede. Hace varios días está cansada. Es médica en España y le tocó vivir el espanto en las guardias en las que trabaja. Dice que al otro día la espera una jornada larga y agobiante, pero promete que se hará un tiempo para hablar ¿Cómo no hacerlo? Se pregunta y se vuelve a dormir.

Pasa la mañana, entre consultas y reuniones y a la tarde cumple su palabra. Se conecta por Skype y la charla comienza por las calles de su ciudad natal. Explica “donde vive en Roca”, como si el tiempo no hubiese pasado y ella no estuviera lejos. Es que se crió en el sur y sus padres todavía están allí, en su casa de niña.

Entre recuerdos vuelve a trazar el camino que la llevó a donde está. Salta entre años y ciudades. A los 18 se fue a estudiar medicina a Córdoba. En 2007 la contrataron en España y hace 13 años vive en Barcelona. Se casó con un catalán y tiene un hijo de 5 años. Actualmente trabaja en urgencias de una clínica Privada.

“Hice medicina interna entre Córdoba y Buenos Aires, después me llamaron desde España, porque cada diez años abren el ingreso para una camada de profesionales. Me especialicé en medicina legal y forense y luego hice un máster en láser de dermatología. Hoy soy médico de urgencias y he pasado por el Covid-19”, relata lo que vivió estos últimos meses en uno de los países en los que el coronavirus pegó más fuerte y analiza lo que puede pasar.

Pide que en su país se sigan cuidando

Es jefa de guardia los jueves y algunos fines de semana, pero cuando los casos de Covid-19 desbordaron todo, salió al frente. En la primera etapa del virus, se contagió y tuvo que ir a casa. “Caí al principio, porque no nos daban la protección correspondiente, pero ni bien terminé la cuarentena volví a trabajar”, relata.

Vuelve sobre los días más críticos y se angustia. Sostiene que es triste ver morir mucha gente y que antes de esto, solo había pensado que podía pasar en las películas. Pide a los argentinos que se cuiden, porque no quiere que les toque vivir el colapso y la desesperación de no poder salvar a todos. Ellos debieron elegir a quién atender, o dar prioridad a unos sobre otros, y ese es un dolor que no cesa.

En España hace dos semanas comenzaron con el proceso de "desconfinamiento”, después de dos meses de encierro. Primero salieron los niños, una hora al día con uno de sus padres, en un radio de 500 metros. A la semana próxima se habilitó que a la mañana temprano, de 7 a 9 salgan los deportistas, de 9 a 11:30 los abuelos, de 12 del mediodía a 19 los niños, de 19 a 21 los abuelos y de 21 a 23 los deportistas. Pero, las cosas no funcionan como se esperaba y salen todos juntos.

La preocupa que en España la gente comenzó a relajarse demasiado

“Hoy estamos muy preocupados, porque la gente no cumple con el confinamiento. Pensamos que sí lo harían, después del dolor y la cantidad de muertes que tuvimos, pero vemos que no toman conciencia”, dice.

Con sus compañeros salen de atender a los enfermos y se encuentran con gente en la calle charlando, sin mascarillas, como si nada y les parece un insulto. No pueden entender que actúen así después de lo que pasaron. “Ver morir a gente como moscas es terrible y que se lo tomen como vacaciones no es gracioso”, dice con esa tonada española que se pegó a a su lengua.

En este último tiempo disminuyeron las entradas por Covid-19 positivos en España, están en la curva que cae, pero ella esta posteando en sus redes que nuevamente no hay camas, porque en función de lo que ve, van a volver a ingresar.

Con un ojo en su país

Está en contacto de manera permanente con infectólogos de Argentina y la preocupa su provincia. Su recomendación es que como se hizo una cuarentena estricta, es real que hay que comenzar con el desconfinamiento, pero si no se toma prevención, todo se puede venir abajo.

“La situación en nuestro país es absolutamente positiva, teniendo números buenos. Habrá muertos, pero no los que hay en España. A comparación con lo que pasó aquí o en Italia, están bien, pero hay que seguir la prevención”, dice.

Según la doctora Argentina está bien parado inmunólogica y genéticamente. Es que en España la población es muy vieja, pero nuestro país no tiene la misma composición etárea. Por eso, “tal vez solo se agarren una gripe, y el que esté más grave, es porque tiene una patología de base, quizás la pase mal o muera, pero no es el prototipo de paciente argentino”, explica.

Cada día, revisa los datos de todas las provincias a través de lo que le informa un colega. No mira los datos oficiales, porque para ella los números que informa cada Estado no son los reales , ya que a ninguno le interesa mostrar los grandes números y que todo sea un escándalo.

Sostiene que Argentina está bien parado inmunólogica y genéticamente

“La cantidad de muertos es más grande, son muchos más. No cuentan los muertos en los geriátricos, ni las muertes por violencia de género”, enfatiza. Sostiene que desde el instituto de medicina legal y forense en el que trabaja, los levantamientos que van a hacer son todas situaciones de mujeres asesinadas por violencia de género en confinamiento.

Finalmente asegura que sabe que el argentino es rebelde y eso la alarma , porque sus afectos están lejos. “Necesito que estén bien. Allá están los míos y es el país que me dio la profesión, los amigos, la familia”, afirma y ofrece su experiencia como guía para que todos se cuiden.

Consejos para cuidarte

- Hay que seguir con la medida de distancia, con los barbijos y si puede sumar la máscara de plástico mejor.

- Con el frío van a aparecer las gripes habituales y se les va a complicar saber cuál es y cuál. Es importante mantener una buena alimentación y ante el mínimo cuadro gripal quedarse en casa.

- Hay que saber que el Covid-19 se caracteriza por fiebre sostenida muy alta, tos muy seca, dificultad respiratoria grave, cefalea.

- No hay remedio; solo prevención, si está estable puede tomar algún analgésico y no ir a la guardia para no colapsar los servicios.

- Tener en cuenta que si se asiste a los hospitales, sin presentar un cuadro grave, y no tiene el Covid-19, es probable que se lo contagie de alguien que sí lo tiene y al llegar a casa contamine# a los otros integrantes de su familia.