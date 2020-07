Desde mañana se podrá comprar en las ferias municipales

El protocolo sanitario establece que los alimentos deberán ser manipuados con guantes. Los clientes no podrán tocar la mercadería. (FOTO: Yamil Regules)

Los puestos de frutas y verduras frescas en el parque Central, Villa Ceferino, Gran Neuquén y Unión de Mayo reabrirán mañana hasta las 15 con estrictas medidas de seguridad.





Solo podrán vender los sábados y se controlará en el ingreso a los clientes que están habilitados para circular, los que tienen DNI terminado en número impar.



“Habrá excepciones con adultos mayores”, dijo la secretaria de Capacitación de la comuna, María Pasqualini. La excepción incluirá a las personas de edad que no tengan quién les haga los mandados.



Como serán en simultáneo todas las ferias el sábado, la cantidad de puestos mermaron en comparación a los que se instalaban en los mismos lugares antes de la pandemia.



En Centenario la feria reabrió el miércoles para los pares y ayer para los DNI impares, también con controles de ingreso de clientes según la autorización de circulación y normas de distanciamiento.



En Neuquén capital para las ferias de alimentos y de verduras, se permitió la apertura de aquellas que tienen licencia comercial y que son residentes en la ciudad, con concentración en los lugares habilitados y un único día de venta: en simultáneo los sábados (9 a 15).



La del Parque Central, que tenía más de 350 puestos, se redujo a 74 y la de Unión de Mayo que era la más grande (700 puestos) pasó a ser autorizada con 101 puestos. En Novella y Racedo se habilitaron 40 puestos y en Villa Ceferino, 22.



“La reducción se debió en gran parte a que como se realizaban en distintos días, los mismos feriantes rotaban; con esto se buscó mantener la circulación en cada zona y evitar lo más posible la circulación fuera del radio de cada sector”, dijo Pasqualini.



Abrirán a las 9 y cerrarán a las 15 bajo el control de los municipales para el cumplimiento de protocolos de distanciamiento.





En números 74 puestos de los 350 que funcionaban antes de la pandemia, fueron habilitados en el Parque Central de Neuquén. 101 stand de ventas habrá en la feria de Unión de Mayo. Antes había 700.

Cada puesto no podrá atender a más de una persona por vez; no serán más de 2 feriantes por puesto y habrá un sentido de circulación, no se permitirá deambular por los pasillos.



Los clientes no podrán tocar la mercadería y cada puesto deberá contar con sanitizante. La manipulación de alimentos será con guantes, todas personas deberán contar con tapabocas y no habrá circulación familiar: sólo se permitirá un adulto con hasta un menor.



Mañana también se activará la feria de Diseño y manualeros en diagonal Alvear. La feria de Artesanos, sobre avenida Argentina frente a la catedral, comenzará a vender artesanías hoy y lo hará los viernes, sábados y lunes desde el mediodía hasta las 18.



“Hay mucha expectativa y esto les permitirá a los feriantes llevar ingresos, por eso le pedimos a la ciudadanía que nos acompañe en este proceso de flexibilización de las ferias respetando las medidas dispuestas”, dijo Pasqualini.

El que no tenga su credencial habilitante no podrá abrir

El miércoles finalizaron las capacitaciones con todos los feriantes que estarán tanto en Parque Central como en Villa Ceferino, Novella y Racedo y Unión de Mayo. Los que no tengan su credencial –entregada al término de los talleres- no podrán abrir sus puestos.

“No se puede feriar si no se capacita, pueden incorporarse más feriantes a partir del sábado próximo, luego de los talleres. Se les da una charla con las normas de circulación y distanciamiento social, hablamos de manipulación de alimentos y los cuidados de sanidad para vender en esta etapa”, dijo María Pasqualini, secretaria de Capacitación de la comuna.

La funcionaria indicó que abrirán las ferias autorizadas por la municipalidad “porque son las que damos la garantías de que están todas las condiciones dadas para que funcionen”.