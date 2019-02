Despedida a Chiche Costa

Bariloche

Despedimos a la compañera Chiche Costa, primera intendenta de Bariloche, en una gestión que dejó una marca política y generacional, más allá de la posición peronista partidaria que representó y las acciones que en esa dirección realizara en nuestra ciudad. Podemos decir que la máxima peronista “Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar” fue la impronta que nos dejó la acción pública de Chiche.



Los recuerdos de su paso por la intendencia son coincidentes entre los vecinos de distintos signos que desfilaron para despedirla como una vecina de Bariloche que nos representó en lo que hoy se llaman políticas de inclusión y que en realidad se basan en el desarrollo humano como motor de la política en todos los ámbitos estatales: municipal, provincial o nacional. Chiche supo entender con la sensibilidad del pueblo que “nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza” y que las mujeres tenemos un papel fundamental en ese desarrollo social que empieza en la cuna.

Por eso alentó políticas sociales y culturales en los barrios populares que con ella tomaron protagonismo desde sus propios actores, en particular las mujeres. Esta dirigente es un fiel exponente generacional del peronismo combativo, que no se doblegó nunca ante la injusticia, tocada por la varita mágica de Evita, que insufló el feminismo en la acción, no en las palabras.

Esa marca generacional tuvo Chiche, antes del cupo femenino en las representaciones de las listas partidarias y de los movimientos feministas que hoy circulan por nuestra sociedad. La prepotencia de trabajo en la militancia la puso al frente de los varones y es ese el mensaje que recogemos de ella quienes la conocimos y pudimos escucharla en diferentes contextos. Una compañera que se animó a hacer con y entre su pueblo, sin pedir permiso a nadie.



Dora Riestra

DNI 5.269.229