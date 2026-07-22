El Bolsón tendrá una nueva conexión eléctrica tras un acuerdo entre Río Negro y Chubut

Un acuerdo entre Río Negro y Chubut mejorará el servicio eléctrico en El Bolsón. Foto: gobierno de RN.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmó con su par de Chubut, Ignacio Torres, un convenio para ejecutar la interconexión eléctrica entre El Bolsón y la provincia vecina. La obra permitirá mejorar la calidad, estabilidad y eficiencia del servicio para miles de familias de la región.

Los trabajos permitirán abastecer la totalidad de la demanda eléctrica de El Bolsón a través del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), lo que reducirá la necesidad de utilizar la Central Térmica local como fuente de suministro.

La obra forma parte de la compensación acordada por Río Negro en el marco del cumplimiento de una sentencia judicial y representa una inversión estratégica para fortalecer la infraestructura energética y la integración de la Comarca Andina.

El proyecto contempla la construcción de una doble terna subterránea de 33 kV entre las estaciones transformadoras El Coihue y Golondrinas, a lo largo de 26 kilómetros. También incluye la ampliación de la Estación Transformadora Golondrinas y la construcción de una nueva estación de transformación de 33/13,2 kV y 10 MVA en el área de Cerro Perito Moreno.

Weretilneck destacó el acuerdo alcanzado con Chubut y afirmó que se trata de obras que “mejoran significativamente la calidad de vida de vecinos y vecinas” y acompañan el crecimiento y desarrollo de las localidades de la región.

“Estas obras representan el compromiso que tenemos de estar presentes en cada rincón de Río Negro”, sostuvo el mandatario, quien agregó que la mejora en el abastecimiento permitirá contar con un servicio más eficiente y generar mejores condiciones para el desarrollo de las familias.

Una obra de alcance regional

Además de mejorar el suministro eléctrico en El Bolsón, la infraestructura fortalecerá el sistema energético de toda la Comarca Andina. La optimización de la conexión entre El Coihue y Golondrinas también beneficiará a las localidades chubutenses de El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, Cholila, El Maitén y Esquel.

Desde la Estación Transformadora Golondrinas partirá, además, la interconexión hacia El Bolsón y la futura Estación Transformadora Cerro Perito Moreno, lo que permitirá consolidar un sistema eléctrico regional con mayor capacidad y confiabilidad.

El secretario de Energía Eléctrica de Río Negro, Santiago Yanotti, sostuvo que la obra representa “un cambio estructural para el sistema eléctrico de la Comarca Andina”, ya que permitirá responder al crecimiento de la demanda y avanzar hacia un esquema energético más eficiente.

Menor uso de la central térmica

La incorporación de la nueva infraestructura permitirá mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico, garantizar el abastecimiento de la demanda local y acompañar el crecimiento de la región.

Además, la reducción del funcionamiento de la Central Térmica de El Bolsón disminuirá las emisiones asociadas a la generación eléctrica y la contaminación sonora. También se reducirán los costos vinculados a la generación térmica, lo que podría generar beneficios económicos para los usuarios del servicio.