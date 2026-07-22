Millonaria estafa en Neuquén con tarjetas de crédito clonadas termina con tres allanamientos y un demorado

Una investigación llevada adelante por el Departamento Delitos Económicos de la Policía de Neuquén permitió desarticular una organización dedicada a cometer fraudes millonarios. Mediante el uso indebido de datos de tarjetas de crédito ajenas, los delincuentes realizaban costosas compras de materiales de construcción y terminaciones para el hogar.

La causa judicial se inició en abril pasado, tras la denuncia presentada por una empresa de la capital neuquina. Los responsables del comercio detectaron una serie de operaciones en las que los titulares legítimos de los plásticos posteriormente desconocieron los consumos, lo que generó un perjuicio económico que superó los 9,4 millones de pesos.

Una persona quedó detenida e investigada y el lugar fue clausurado.

Investigación tecnológica y golpes simultáneos

A partir de la denuncia, los investigadores de Delitos Económicos iniciaron un exhaustivo trabajo que incluyó el análisis de documentación comercial, peritajes en dispositivos tecnológicos, revisión de registros fílmicos, entrevistas a testigos y tareas de inteligencia en el terreno. Este despliegue permitió identificar la modalidad delictiva, poner nombre y apellido a los involucrados y localizar los lugares de acopio de la mercadería.

Con el cúmulo de evidencias sobre la mesa y por disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, las fuerzas de seguridad ejecutaron hoy, miércoles 22 de julio, tres allanamientos simultáneos en diferentes barrios de la ciudad de Neuquén.

Los procedimientos arrojaron resultados sumamente positivos para la causa. En las viviendas allanadas se logró recuperar una importante cantidad de elementos de valor pertenecientes a la empresa damnificada, entre los que se destacan sanitarios, griferías de alta gama, accesorios de baño y palets de porcelanatos, además de otros materiales de revestimiento.

Además del recupero de los bienes, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y documentación clave para el avance de la causa. Durante los operativos, un hombre mayor de edad fue demorado por el personal policial y quedó formalmente supeditado a la investigación judicial.

Elementos de construcción fueron secuestrados.

El circuito delictivo y consejos de prevención

De acuerdo con fuentes policiales, el avance del caso fue significativo ya que se logró reconstruir por completo el circuito logístico que utilizaba la banda para la recepción, distribución y posterior ocultamiento de los cargamentos obtenidos de forma fraudulenta.

A raíz de este tipo de episodios que proliferan en la región, la Dirección Delitos de la Policía de Neuquén emitió una serie de recomendaciones esenciales para que la comunidad proteja sus datos financieros.

En primer lugar, se aconseja controlar periódicamente los resúmenes y movimientos de las tarjetas de crédito y débito a través del Home Banking. También se remarca la importancia de no compartir datos sensibles, como números de tarjeta, fechas de vencimiento o el código de seguridad de tres dígitos, por teléfono, mensajes de WhatsApp o redes sociales.

Por último, las autoridades sugieren activar las alertas y notificaciones automáticas de consumos en las aplicaciones bancarias para advertir movimientos en tiempo real, y denunciar de inmediato ante el banco emisor y la Policía cualquier consumo no reconocido o extravío de los plásticos.