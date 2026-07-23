En Viedma el Girsu busca nuevo operador para el relleno sanitario

Se abre una nueva convocatoria para tareas de relleno sanitario en Viedma. Foto: gentileza

El Consorcio Público Centro Ambiental Patagónico (Girsu) abrió una licitación pública de 150 millones de pesos para cubrir la operación del relleno sanitario que recibirá los residuos de Viedma, Patagones y San Javier por los próximos seis meses.

La apertura de ofertas será mañana viernes y el nuevo operador asumirá el servicio a partir del 1 de agosto, fecha en que culmina el contrato con Rodval Patagónica SRL, actual prestadora del servicio desde diciembre de 2025.

Se esperan más de doce mil toneladas de residuos antes de finalizar el año

El presupuesto asignado para las tareas corresponde a 150 millones y la contratación tendrá una duración inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga.

De acuerdo a lo explicado por el director del Girsu, Juan Domínguez, las tareas previstas incluyen la gestión de residuos que actualmente ascienden a un volumen aproximado de 2.100 toneladas mensuales.

Más de 2000 toneladas de residuos ingresan mensualmente a la planta ubicada a 25 km de la capital rionegrina. Foto: Gentileza

En este sentido, la tarea principal se aboca a la cobertura diaria del material que ingresa desde Viedma, Patagones y San Javier, incluyendo los procesos de recepción, pesaje y compactación.

Además, se incluyen tareas complementarias de mantenimiento general del predio, caminos, cercos e instalaciones, entre otras.

En relación al financiamiento del servicio, Domínguez manifestó que funciona con los aportes de cada jurisdicción, definidos anualmente según el porcentaje de residuos que cada una genera.

Trabajadores del Centro Ambiental Patagónico, separando los residuos que ingresan desde Viedma, Patagones y San Javier. Foto: gentileza

De acuerdo al Girsu, una vez aprobado el presupuesto, cada integrante transfiere mensualmente los fondos correspondientes para garantizar la operación ininterrumpida del servicio, «durante las 24 horas, los 365 días del año, cumpliendo con la normativa ambiental vigente».