Estado de rutas en Río Negro: Vialidad Rionegrina pide extremar las precauciones por hielo, nieve y barro

Vialidad Rionegrina emitió una serie de recomendaciones para quienes deban circular por distintos corredores de la provincia, debido a la posible formación de hielo, la presencia de nieve, barro y agua sobre la calzada, además de banquinas inestables.

Estado de rutas en Río Negro

En el Alto Valle Sur, se recomienda evitar la circulación durante el horario nocturno por la posible formación de hielo sobre la calzada.

En la Ruta Provincial 6, entre General Roca y el empalme con la RP8, se solicita transitar con extrema precaución debido a la posibilidad de calzada resbaladiza y banquinas inestables.

La misma recomendación rige para la Ruta Provincial 8, entre el empalme con la RP6 y Los Menucos. En ambos tramos la traza es de pavimento y se aconseja evitar circular durante la noche.

También se solicita extrema precaución en la Ruta Provincial 74, entre los empalmes con las rutas provinciales 68 y 67, en el tramo que comprende Cerro Policía, Aguada Guzmán y Chasicó. El camino es de ripio y se recomienda evitar el tránsito nocturno. En caso de circular, se aconseja hacerlo únicamente con vehículos livianos, preferentemente 4×4.

Precaución en la zona cordillerana

En la Ruta Provincial 80, en el acceso al aeropuerto de San Carlos de Bariloche, se registra formación de hielo sobre la calzada y sectores resbaladizos, además de banquinas inestables.

El área se encuentra afectada por nevadas de variada intensidad en las zonas altas, por lo que se recomienda circular con extrema precaución.

Rutas de la zona Atlántica

En la Ruta Provincial 5, entre el empalme con la Ruta Nacional 3 y Arroyo Ventana, se advierte sobre la posible formación de barro y hielo en sectores puntuales.

La zona registra nevadas leves y lluvias de variada intensidad, con presencia de barro y agua sobre la calzada. Al tratarse de un camino de ripio, se recomienda evitar la circulación nocturna y, en caso de transitar, hacerlo únicamente con vehículos livianos, preferentemente 4×4.

La misma situación se presenta en el tramo de la RP5 entre Arroyo Ventana y Cona Niyeu, donde se registra presencia de barro y agua sobre la calzada. En este sector, Vialidad Rionegrina recomienda circular únicamente con vehículos 4×4 y extremar las precauciones.

Desde el organismo recordaron que es importante circular con extrema precaución en los sectores donde haya hielo o nieve sobre la calzada, debido a la baja adherencia de los vehículos y a la posible formación de barro en las banquinas.

Además, se recomienda respetar las velocidades máximas y la cartelería informativa, llevar cadenas cuando sea obligatorio, circular con las luces bajas encendidas y no conducir bajo los efectos del alcohol.