Grupo Murchison anunció avances en su política de desarrollo sustentable

Entre las obras se destacó la reconversión de la primera grúa RTG a partir de su hibridación en Terminal Zárate. Foto: gentileza.

Grupo Murchison, empresa de operaciones portuarias y logística multimodal, presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025, donde señaló un año de «profunda evolución institucional», con una inversión total en infraestructura con enfoque ambiental de 1.394.800 de dólares, así como la consolidación de una Estrategia de Sostenibilidad estructurada, que derivó en un Plan de Acción ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza).

Con la participación de más de 10 áreas clave, el Plan se basa en cuatro ejes: Desarrollo, Compromiso Social, Compromiso Ambiental y Cumplimiento, todos ellos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Entre los principales proyectos se destacó la reconversión de la primera grúa RTG (grúa pórtico sobre neumáticos) a partir de su hibridación en Terminal Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

Las obras demandaron una inversión que alcanzó los 700.000 dólares, para la cual se prevé una reducción estimada del 65% en la emisión de gases de combustión, junto con una disminución de la contaminación sonora en las plazoletas de la Terminal.

El CEO de Grupo Murchison, Alejandro Van Thillo, explicó: «En materia ambiental, la elaboración de un nuevo inventario de emisiones, su análisis, el trabajo interno con los diferentes sectores y un ejercicio de benchmarking global nos permitió identificar líneas estratégicas con foco en la combustión móvil, el consumo de electricidad y el transporte tercerizado, fuentes que representan el 79% de las emisiones totales de la compañía».

Aspectos destacados en el Reporte de Sostenibilidad

Sobre la implementación de proyectos, el Reporte de Sostenibilidad destacó los siguientes aspectos:

Cambio climático y huella de carbono: La compañía registró una huella total de 17.984,45 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Mediante un plan de acción que abarcó la eficiencia energética, la transición tecnológica de equipos y la generación renovable, se logró evitar la emisión de 144 toneladas de dióxido de carbono equivalente, generando además un ahorro económico estimado en 59.000 dólares.

Transición energética: En materia de gestión de la energía, el consumo interno total fue de 8.423.658 kWh, destacándose un fuerte salto en el uso de electricidad renovable, el cual pasó de 37.502 kWh en 2024 a 158.430 kWh en 2025. En Uruguay se incorporaron 11 unidades eléctricas de autoelevadores, mientras que en Terminal Zárate se modernizó la infraestructura eléctrica.

Gestión del agua y residuos especiales: En Terminal Zárate se incorporaron dos nuevas plantas de tratamiento de efluentes (en el depósito ferroviario y en el sector de lavado de contenedores), sumando un total de 16 plantas propias que permitieron reducir considerablemente el volumen de residuos especiales líquidos enviados a disposición final.

Foto: gentileza.

Economía circular y alianzas: Se fortaleció el trabajo cooperativo bajo el enfoque de economía circular mediante alianzas estratégicas con entidades especializadas, tales como Cooperativa La Esperanza, Triex Uruguay y Cooperativa Milpos, entre otras, para el reciclaje, la valorización de metales y la disposición responsable de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs).

Impacto Social: En 2025 se destinaron $24.208.682 a iniciativas con impacto social, alcanzando a casi 2050 beneficiarios, además de realizar colaboraciones con bienes como computadoras, mobiliario y útiles escolares. También se le dio impulso a una nueva alianza con Fundación Leer a través del programa Misión Alpha, orientado a fortalecer la comprensión lectora y las habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en escuelas primarias. En paralelo, se incrementaron en un 100% las horas de contribución a programas sociales por parte de colaboradores voluntarios.

Fortalecimiento del Sistema de Compliance: con foco en la gestión de riesgos, la cultura ética y la protección de datos personales. Entre los principales avances se destacan la mayor formalización de roles, responsabilidades y procesos; la intensificación de acciones de comunicación y capacitación en ética y cumplimiento; y el avance del plan de remediación en materia de Protección de Datos Personales. Estos resultados reflejan un avance concreto hacia una gestión sostenible, medible y alineada con estándares internacionales.