Weretilneck advirtió a la Unter que descontará los días de paro

El gobernador Alberto Weretilneck escuchó este miércoles demandas de una docente de la Unter y de la directora del Jardín 130 del barrio Nuestras Malvinas de Bariloche. (Foto Marcelo Martínez)

Cuando faltan pocos días para que se reanude el ciclo lectivo 2026, el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, le envió este miércoles desde Bariloche un mensaje al sindicato que representa a los docentes de la provincia, que convocó a un paro para el lunes y martes próximo.

“Lamentablemente, las chicas y los chicos rionegrinos se verán privados de recibir clases la semana que viene y, obviamente, los días no trabajados serán descontados como venimos haciendo habitualmente”, afirmó el gobernador.

Según el mandatario provincial, “los salarios docentes rionegrinos están en el tercer lugar del país”. “Hemos estado abiertos al diálogo con Unter”, aseguró.

“Hoy, los empleados púiblicos del Estado provincial actualizan sus salarios por inflación. Hemos cancelado en una sola vez el sueldo y el aguinaldo del mes. Por oto lado hemos incrementado en el 134 por ciento las asignaciones familiares”, recordó.

“Dentro de las limitaciones presupuestarias y financieras que tiene la provincia, la actitud permanente de nuestro Gobierno es que los salarios de los empleados públicos provinciales sea lo mejor posible”, sostuvo Weretilneck.

Impacto "insignificante"

“Esto es lo que estamos haciendo. Más de que lo estamos haciendo no podemos hacer”, aseveró. “Así que, lamentablemente, las chicas y los chicos rionegrinos se verán privados de recibir clases la semana que viene y obviamente, los días no trabajados serán descontados como venimos haciendo habitualmente”, confirmó el gobernador.

Diario RÍO NEGRO le recordó al gobernador que había advertido semanas atrás al sindicato docente que si retomaban las medidas de fuerza, el Gobierno de Río Negro no aplicaría los incrementos salariales previstos como ocurre con otros empleados públicos.

“Lo vamos a evaluar después del lunes y martes. Evaluaremos también el acatamiento que tienen. Los últimos acatamientos (a los paros de Unter) han sido muy bajos, prácticamente, insignificantes”, señaló Weretilneck.

“Hoy, de lo que estoy absolutamente convencido es del descuento. Después veremos si aplicamos o no los aumentos en lo que queda por aplicar todavía”, puntualizó.

Weretilneck estuvo en el acto de apertura de los sobres con las ofertas de seis empresas que se presentaron a la licitación pública para construir la red cloacal del barrio Nuestras Malvinas de Bariloche. Asistió junto al intendente de Bariloche, Walter Cortés. El acto se hizo en el gimnasio que comparten la Escuela 315 y el Jardín 130 de ese sector de la ciudad.

La Unter mantiene la medida de fuerza

Desde la Unter confirmaron en redes sociales el paro para el lunes y martes, que votó el Congreso último. “Mientras no llegan respuestas del Gobierno provincial, las escuelas siguen enfrentando problemas que no pueden esperar. Los eficios se deterioran”, denunciaron.



Sostuvieron que los edificios escolares “necesitan mantenimiento” y manifestaron que hay “cargos que desaparecen, sobrecarga laboral, salarios que siguen perdiendo frente al costo de vida”.

También, criticaron al Gobierno rionegrino porque no habilita la formación situada. “La realidad de la educación pública no cambia porque el gobierno decida ignorarla”, destacaron. “El Gobierno eligió no garantizar condiciones para enseñar y aprender”.