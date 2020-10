Detectaron 24 planetas con condiciones más habitables que la Tierra

Un grupo de científicos estudian a 24 planetas que reunirían condiciones para el desarrollo de la vida incluso más adecuadas que la Tierra. Se encuentran fuera del Sistema Solar. Incluso sus estrellas pueden ser mejores que nuestro sol.

La investigación que fue publicada en la revista Astrobiology y dirigida por el científico Dirk Schulze-Makuch de la Universidad Estatal de Washington (WSU), indicó que esos planetas reúnen carácterísticas de “superhabitables” porque son más antiguos, un poco más grandes, un poco más cálidos y posiblemente más húmedos que la Tierra.

Los 24 objetivos seleccionados están a más de 100 años luz de distancia. El sitio Europa Press expuso que entre los candidatos ninguno cumple con todos los criterios para "planetas superhabitables", pero uno tiene cuatro de las características críticas, razón que lo haría más cómodo para la vida que nuestro planeta de origen.

Schulze-Makuch destacó que el estudio permitirá enfocar los esfuerzos de observación a futuro, como el del telescopio espacial James Web de la NASA, el observatorio espacial LUVIOR y el telescopio espacial PLATO de la Agencia Espacial Europea.

"Tenemos que centrarnos en ciertos planetas que tienen las condiciones más prometedoras para la vida compleja. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de no quedarnos atascados buscando una segunda Tierra porque podría haber planetas que podrían ser más adecuados para la vida que el nuestro", expresó el científico.

Los investigadores afirmaron que el punto óptimo para la vida es un planeta que tiene entre 5.000 y 8.000 millones de años. La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años.

Press release of @WSUPullman on our "superhabitable world" paper in @Astrobiology_jn: https://t.co/sVbsPTcVlZ. We identify 24 #exoplanets & candidates that could be more suitable for life than Earth. Free PDF: https://t.co/j0dpUmOlEu@extreme_microbe @MPSGoettingen @uniGoettingen pic.twitter.com/kgggjbYKeb