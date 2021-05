Detienen a dos jóvenes tras robar carne en un frigorífico de Bariloche

Policías detuvieron esta noche de lunes a dos jóvenes que habían entrado a robar en uno de los depósitos del frigorífico Gilio, que está ubicado a la altura de la avenida 12 de octubre al 2100 de Bariloche.

Fuentes judiciales informaron que uno de los cómplices alcanzó a escapar de los policías. Explicaron que minutos después de las 20, el gerente del comercio había observado en las cámaras de seguridad del establecimiento a unas personas desconocidas que habían ingresado al predio donde están los depósitos.

El gerente se comunicó de inmediato con la Policía para informar de la situación. Policías de la subcomisaría 80 se desplazaron hasta la dirección donde está el frigorífico. Al arribar al lugar, observaron un vehículo estacionado en el exterior del frigorífico, que estaba cerrado a esa hora. Un joven estaba al volante. Casi en forma simultánea, descubrieron a dos jóvenes que saltaban el cerco perimetral que huyeron al advertir la presencia del personal policial.

También, el conductor del Gol escapó del lugar, lo que originó una persecución policial. Los policías lograron interceptar el vehículo a la altura de la rotonda del Ñireco, destacaron las fuentes. Allí, detuvieron al conductor y dejaron en custodia el vehículo, mientras solicitaban la orden judicial para hacer la requisa. Aunque las fuentes contaron que a simple vista se podía observar carne en el interior del auto.

Dijeron que otros policías salieron en persecución de los dos jóvenes que habían huido corriendo en direcciones distintas, para eludir a la Policía. Uno de los sospechosos fue aprehendido en la calle Remedios de Escalada al 300. El otro alcanzó a escapar.

Las fuentes comentaron que un oficial de la Policía había relatado que durante el procedimiento había escuchado detonaciones de arma de fuego, pero los detenidos no portaban armas. Tampoco hallaron armas en la zona donde se hicieron las detenciones. Aunque faltaba inspeccionar el vehículo. De todos modos, no hubo ningún lesionado.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia y este martes se hará la audiencia de control de detención y posiblemente la formulación de cargos.