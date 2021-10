Día de alegatos en el juicio por el homicidio del policía Nahuelcar en Cutral Co

El juicio contra seis imputados por el homicidio del policía Luis Gabriel Nahuelcar Varela llega mañana al momento de los alegatos de clausura. Una vez que concluyan los pedidos de la fiscalía, querella, defensoría pública y la defensa particular, el jurado popular entrará a deliberar para resolver el veredicto de culpabilidad o no.

En la audiencia de hoy solo se escucharon dos de los seis testimonios que estaban previsto -el resto fue desistido- y que era la prueba que ofrecía el defensor particular, Gustavo Palmieri de dos imputados: Elio Mauricio Díaz y Elías Campos. El primero de ellos, Díaz, está sindicado como el autor del disparo que terminó con la vida del sargento, la mañana del 1 de enero en el barrio Peñi Trapún de Cutral Co.

Junto a ellos están imputados como coautores José Luis Espinoza, José Culliqueo, Walter Díaz y Miguel Ángel Díaz. Además, un menor de edad al momento del hecho identificado como LC, pero que tiene otro proceso judicial.

La esposa de Campos abrió la jornada, aunque por tener vínculo directo con el acusado no tenía obligación de responder y podía negarse a hacerlo. La mujer relató ante el jurado popular que esa mañana del 1 de enero, su esposo que había salido regresó como a las 7. Ella salió porque faltaban dos de sus hijos.

“Se escucharon muchos disparos, lejos como a tres o cuatro cuadras de mi casa. Llegué a (la calle) Zapala y ahí estaba al frente una (mujer) policía que largaba muchos, muchos disparos y otra (compañera) al lado de ella que juntaba los que ella tiraba, en Zapala y 9 de Julio”, describió.

También ubicó a Miguel Díaz, otro de los acusados que estaba con el torso desnudo y, enseguida se volvió con su esposo y los dos hijos a su casa.

Si bien aclaró que no vio al policía herido, si observó un móvil y “mucha gente alrededor, mirando”. Como su esposo fue detenido ese mismo día, contó que lo trasladaron hasta la comisaría 15° y contó que lo habían golpeado, aunque no hubo denuncia sobre eso. “A los chicos (que también los demoraron) les pegaron, pero no tanto”, detalló.

El siguiente testimonio fue el de la esposa de Miguel Ángel Díaz, quien a la vez es familiar de otros tres imputados (prima, cuñada y sobrina). Relató que al momento del hecho vivía en la zona que se denomina exmatadero municipal.

En los dos casos, solo hicieron preguntas el defensor Palmieri y el fiscal jefe Agustín García. Ni la querella particular, a través de Nahuel Urra ni los defensores públicos, Vannesa Macedo Font y Diego Simonelli interrogaron a las testigos.

Finalizadas las declaraciones, el juez de Garantías Federico Sommer que dirige la audiencia, hizo un cuarto intermedio para que se retire el jurado popular y luego se reanudarla para definir las instrucciones que se les entregará al jurado ciudadano.

Mañana, las partes realizarán sus alegatos y luego los integrantes del jurado pasarán a deliberar. Para alcanzar el veredicto se deben contar con ocho de doce votos, tanto para declarar los imputados culpables o no culpables.