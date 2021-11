Video: por el Día Mundial de la Diabetes hoy medirán la glucemia y la tensión en el centro

El día Mundial de la Diabetes fue creado ante el preocupante aumento de la enfermedad alrededor del mundo. Es una de las pocas enfermedades no infecciosas que se consideran como una amenaza grave para la salud mundial. Por esa razón, profesionales de la salud del Hospital Heller, payamédicos y la Sociedad Argentina de Diabetes Capítulo Comahue llevarán adelante una jornada de concientización sobre la enfermedad.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza de forma eficaz la que produce. Se caracteriza por niveles altos de glucosa en sangre, que con el tiempo va produciendo daños graves en distintos órganos y sistemas si no se la trata correctamente. Sin embargo, es una enfermedad que se puede prevenir con cambios de estilo de vida que promuevan una dieta saludable, actividad física y controles rutinarios.

Por esta razón, los profesionales estarán ubicados hasta las 14 en el monumento a San Martín. Se medirá la glucemia y la tensión arterial, también se informará sobre la prevención de la enfermedad y la importancia de hábitos saludables. Desde el hospital también invitaron a niños y niñas para «divertirse con los payamédicos«. Y por último, el artista Eduardo Barales Cha participará de las pintadas en vivo de los dibujos del concurso “Dibujo mi Diabetes”, llevado a cabo por la Sociedad Argentina de Diabetes Capítulo Comahue.

La actividad está a cargo, además del hospital Heller, de la Subsecretaría de Hábitos Saludables y el programa Amar Neuquén, de la Municipalidad, y la Legislatura de Neuquén.