Día Nacional de la Solidaridad: por qué se celebra hoy

El Día Nacional de la Solidaridad se instaló en homenaje al nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu, en 1910, más conocida como la Madre Teresa de Calcuta, una monja católica que dedicó su vida a ayudar al prójimo. De esta manera, la iniciativa de proclamar esta fecha tuvo como objetivo promover la solidaridad, la responsabilidad social y la participación ciudadana.

Cabe aclarar que también existe el Día Internacional de la Solidaridad Humana, tomando lugar en el calendario cada 20 de diciembre y promovido por las Naciones Unidas.

Esta mujer de origen albanés-naturalizada india-fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. A su vez, recibió el premio Nobel de la Paz en 1979 y se convirtió en una de las mujeres más influyentes del siglo XX.

Un año después de su muerte (el 5 de septiembre de 1997), a través del decreto presidencial N° 982 en Argentina se proclamó el Día Nacional de la Solidaridad el 26 de agosto, y comenzó a celebrarse.

La fecha fue declarada de Interés Cultural y se conmemora con actos que recuerden la tarea de esta mujer santa, cuya canonización fue aprobada por el Papa Francisco y se concretó en Roma, Italia, el domingo 4 de septiembre de 2016.

Con solo 18 años Agnes decidió convertirse en monja y viajó a Irlanda para unirse a la congregación de Nuestra Señora de Loreto, una orden religiosa fundada en el siglo diecisiete. Allí, en 1931, cambió su nombre por el de Teresa, en honor a la santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux.

Una vez en Calcuta, India, comenzó a sufrir por los pobres y moribundos que deambulaban por las calles de la ciudad. Entonces, renunció a su comisión como maestra de geografía en un colegio y pidió permiso al arzobispo para encargarse de los más necesitados.

En 1950, el Vaticano la autorizó a comenzar con su congregación “Misioneras de la Caridad”. Desde entonces y según sus propias palabras, su misión fue cuidar a “los hambrientos, los desnudos, los que no tienen hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, toda esa gente que se siente inútil, no amada, o desprotegida por la sociedad, gente que se ha convertido en una carga para la sociedad y que son rechazados por todos”.

La Madre Teresa fundó el Hogar de Moribundos Kalighat, estableció una colonia de leprosos llamada Shanti Nagar (Ciudad de la Paz) y, por su trabajo entre los indios, el gobierno le otorgó el Premio Padmashree (Loto Magnífico) en septiembre de 1962. En 1980 recibió, por su labor humanitaria, el más alto galardón civil de la India, el Bharat Ratna.

Ocho frases de la Madre Teresa de Calcuta

• “Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido”.

• “Jamás he visto que me cierren una puerta. Creo que eso ocurre porque ven que no voy a pedir, sino a dar”.

• “Hoy en día está de moda hablar de los pobres. Por desgracia no lo está hablarle a ellos”

• “Ama hasta que te duela. Si te duele es una buena señal”.

• “El amor, para que sea auténtico, debe costarnos”.

• “El silencio nos proporciona una visión nueva de todas las cosas”.

• “Para que la oración sea realmente fructífera, ha de brotar del corazón y debe ser capaz de tocar el corazón de Dios”.

• “Nuestras acciones sólo pueden producir frutos, cuando son expresión verdadera de una plegaria sincera”