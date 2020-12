Diamondback busca agrandar su posición en Permian

Las adquisiciones le permitirán a la empresa hacerse con 56 pozos perforados pero no terminados. (Foto: gentileza)

Hubo que esperar hasta el último mes del 2020 para ver aparecer a Diamondback Energy en el listado de empresas que formó parte de adquisiciones por la crisis del coronavirus. Pero para sorpresa de varios especialistas de la industria, la empresa no fue absorbida por un gigante del shale sino que inició el proceso de compra de dos empresas casi en paralelo.

Con una inversión que equivale a casi 3.000 millones de dólares, la petrolera independiente busca hacerse con los activos de QEP Resources, y con Guidon Operating LLC, propiedad del grupo Blackstone. Las adquisiciones aumentarían la superficie operadora por la petrolera a unos 276.000 acres y se estima que ahorrarían unos 60 millones de dólares en eficiencia.

“Diamondback no necesita vender parte de sus acciones para crecer”, señaló el CEO de la firma, Travis Stice, en un comunicado oficial. En la última presentación de resultados de la compañía el mismo Stice había asegurado que la empresa no iba a asociarse con ningún gigante del shale, pero no descartaba una expansión.

A lo largo del año varias empresas de diversa escala fueron absorbidas por otras con mejor posición económica que además de activos compraron las deudas acumuladas. Hace poco ConocoPhillips se hizo con los activos de Concho Resources por 9.700 millones de dólares. Lo mismo con Pioneer Natural Resources que desenfundó unos 4.500 millones de dólares para comprar Parsley Energy. Otro ejemplo es la adquisición de WPX Energy por parte de Devon Energy que le demandó unos 2.600 millones de dólares.

El plan de Diamondback es realizar una transacción de acciones valorada en unos 2.200 millones de dólares para adquirir QEP Resources, incluida la deuda de la empresa que alcanza los 1.600 millones de dólares. Se espera que el acuerdo sea aprobado por unanimidad por el consejo de administración de las dos empresas y que se cerrará en el segundo trimestre del 2021.

Por último, la empresa también planea la compra de Guidon Operating en acuerdo de efectivo y acciones valorado en 862,3 millones de dólares. En este caso Diamondback ofrece unas 10,63 millones de acciones más el monto de 375 millones de dólares en efectivo. SE espera que este acuerdo se cierre a finales de febrero.

Los acuerdos otorgarán a Diamondback 56 pozos de petróleo perforados, pero no terminados, así como oleoductos en la Cuenca Permian. Además planea vender los activos de QEP en la cuenca canadiense de Williston para pagar la deuda.