Dictaron la prisión preventiva para el acusado de matar a un joven en Cipolletti

A pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza de Garantías dictó la prisión preventiva al imputado por el homicidio agravado de Cristofer Espinoza, ocurrido en el barrio Los Sauces de Cipolletti, el pasado miércoles 29.

Para la magistrada, deberá quedar detenido, ya que se acreditó el riesgo de que entorpezca la investigación, teniendo en cuenta que sólo se le pudieron tomar las muestras para la pericia de barrido electrónico recién cuando estuvo a disposición de las autoridades. Valoró además que existen aún medidas de investigación en curso y que era necesario garantizar la tranquilidad de los testigos, que viven cerca del escenario de la muerte.

Según la teoría del caso elaborada por la fiscalía, el hecho "ocurrió entre las 17:30 y las 18, cuando el acusado se encontraba junto a otra persona en el puente que da ingreso al barrio", portando un arma calibre 9 milímetros.

"En esas circunstancias", relataron, "observaron a Espinoza salir de su casa y en base a un conflicto anterior que habían mantenido, [el acusado] le disparó con la pistola que portaba sin la debida autorización legal. La víctima intentó refugiarse en unos pastizales, circunstancias en las cuales el sujeto se acercó hasta ese lugar y disparó, impactando un proyectil en la cabeza de la víctima". Producto de esas heridas, Espinoza falleció mientras era trasladado al hospital local.

En función de lo considerado en la audiencia, se impusieron al detenido los cargos de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra".

Como prueba, se tuvieron en cuenta las declaraciones testimoniales de vecinos del lugar, "que observaron tanto el conflicto previo que tuvo lugar ese día a la tarde, como así también el ataque mortal". También el resultado de la labor de personal de la Comisaría Cuarta, la Brigada de Investigaciones local, el Gabinete de criminalística, la Unidad Operativa para la investigación fiscal y el Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial.

Se ordenó, a su vez, la detención del segundo joven que se encontraba en el puente con el imputado, ya que se sospecha que tuvo una participación en el crimen.

La defensa particular se opuso a la formulación de cargos y sostuvo que "los elementos reunidos hasta el momento no eran suficientes para suponer razonablemente que su cliente era el autor de los disparos y que no había certeza sobre la participación del acusado".