Caso Agostina Vega: detuvieron a un segundo sospechoso y la Justicia investiga si hubo más involucrados

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la detención de un segundo hombre, quien convivía en la misma vivienda que Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba.

Según trascendió, el hombre había brindado declaraciones a distintos medios de comunicación en los últimos días. En ellas aseguró que no se encontraba en la casa durante la noche del sábado 23 de mayo, fecha en la que Agostina fue vista por última vez con vida, y afirmó que nunca observó movimientos sospechosos de mujeres ni actividades vinculadas al consumo o venta de drogas en el domicilio.

En su relato también señaló que ese mismo sábado estuvo en el predio donde Barrelier jugaba al fútbol, lugar en el que coincidieron Agostina y su madre. Allí, dijo haber notado únicamente que la adolescente le pidió el número de teléfono al ahora principal acusado y le insistió para que no se olvidara de dárselo.

El hombre sostuvo además que regresó a la vivienda recién el domingo por la tarde y que al llegar encontró cambiado el acolchado de su cama, que había dejado tendida el día anterior. Sin embargo, para el fiscal Raúl Garzón esa explicación no resultó convincente y ordenó su detención mientras continúa profundizando la investigación.

La Justicia busca determinar si existieron otras personas que colaboraron con Barrelier antes o después del crimen. En ese marco, durante las últimas horas se realizaron nuevos procedimientos en la vivienda del barrio Cofico donde habría ocurrido el asesinato. Los investigadores removieron artefactos del baño de la planta baja y levantaron parte del piso en busca de nuevas evidencias.

Además de establecer posibles responsabilidades compartidas, los pesquisas intentan determinar si en ese inmueble pudieron haberse cometido otros hechos delictivos similares.

La abogada Fernanda Alaniz, representante de Gabriel Vega, padre de la víctima, sostuvo que podrían existir otras víctimas de Barrelier. Mientras tanto, el acusado continúa alojado en el área psiquiátrica de la cárcel de Bouwer.

Tras el hallazgo del cuerpo de Agostina, la causa dejó de investigarse como privación ilegítima de la libertad y pasó a ser considerada un femicidio. No obstante, Barrelier aún no fue indagado formalmente bajo esta nueva imputación.

Por otra parte, la madre de la adolescente, Melisa Heredia, permanece internada y la Justicia aguarda su recuperación para volver a tomarle declaración testimonial.

Los restos de Agostina fueron sepultados este domingo en el cementerio de Colonia Tirolesa. Debido a los conflictos existentes entre allegados de la madre y del padre de la joven, el velatorio se realizó en distintos horarios para evitar situaciones de tensión entre los familiares.

Mientras tanto, el fiscal Garzón continúa reuniendo pruebas para reconstruir cada uno de los movimientos realizados por los involucrados y determinar si hubo más personas que participaron o colaboraron en el crimen que conmociona a Córdoba y al país.

Con información de LN.