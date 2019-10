Diego Aguirre, desde Cipolletti: “Se nos abrió el arco”

Cipolletti se trajo tres puntos valiosos de su visita a Sansinena y Diego Aguirre concretó el 3 a 1. El volante hizo rendir sus minutos en cancha y analizó el triunfo para “Río Negro”.

“Es una victoria importante, estoy contento por el grupo. Contra Huracán habíamos merecido más, perdimos puntos que debimos haber ganado”, evaluó.

A diferencia de lo ocurrido en el partido anterior ante Huracán Las Heras, el Albinegro fue efectivo de cara al arco rival.

En aquel partido en La Visera llegó varias veces y no acertó. En esta ocasión convirtió casi todas las chances que tuvo.

“El equipo estuvo muy concentrado, esta vez se abrió el arco. Fue al revés que el partido anterior, las que tuvimos las metimos”, afirmó Aguirre.

El neuquino reemplazó a Brian Visser a los 26’ del complemento y anotó el tercero a los 43’. Nicolás Trecco lo dejó mano a mano y supo definir de primera con un zurdazo cruzado.

“Es una felicidad enorme, no sabía para donde correr a festejar. Fue una gran jugada de Nico que me dejó solo. Me tocó entrar en un momento difícil, íbamos ganando pero ellos se nos estaban viniendo”, comentó.

El ex Patagonia ya había sido el primer cambio en la caída con los mendocinos. En esa oportunidad también pudo sacarle provecho con buenas intervenciones.

Siempre que entro trato de dar lo mejor. Ya me había sentido bien con Huracán y con Sansinena igual. El gol es un plus, espero seguir sumando minutos”, aseguró.

Gracias a este resultado Cipo volvió a los puestos de clasificación. Con nueve puntos en siete fechas, quedó quinto.Superó por una unidad a Sol de Mayo, su siguiente rival. El duelo entre rionegrinos se jugaría el viernes a la noche en La Visera.

“Con Sol va a ser un lindo partido. Vamos a ir a buscarlo, ellos son un equipo que juega bien y también propone”, analizó Aguirre. “Sería ideal ganar dos partidos seguidos, nos serviría para afianzarnos en la tabla”, agregó.

Después de las dudas tras las derrotas con Olimpo y Huracán, Cipo encontró tranquilidad. Otra victoria, y de local, sería fundamental para seguir ganando confianza y ahuyentando fantasmas.

Siete años sin meter tres goles tan lejos de casa

Sin tener en cuenta los cruces con Independiente de Neuquén, a pocos kilómetros de viaje, Cipolletti llevaba siete años sin convertir tres goles en condición de visitante por el Federal A.

Para encontrar el antecedente hay que remontarse al Argentino A 2012/2013, en lo que fue derrota 4 a 3 contra Guillermo Brown en Puerto Madryn en diciembre de 2012.

Contando los duelos con el Rojo neuquino, el último 3-1 fuera de La Visera fue el 19 de julio de 2015 en La Chacra. Ese triunfo en la última fecha, le valió al Albinegro la clasificación y dejó a su rival afuera.

La victoria ante Sansinena fue la primera de Cipo en Cerri y la primera de visitante en este campeonato.