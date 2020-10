Diego Guaita, el roquense que volverá a jugar la Liga Nacional

Mientras espera por la confirmación por parte de la Asociación de Clubes (AdC) sobre el regreso de la actividad oficial de la Liga Nacional de Básquet, Diego Guaita continúa con la pretemporada en Olímpico de La Banda.

Luego de su paso por la Liga Argentina, segunda categoría del país, en Hindú de Córdoba, el pivote roquense, de 37 años, regresará a la élite del básquet nacional en su tercer paso por el conjunto de Santiago del Estero.

Junto al viedmense Federico Grun, Guaita formará parte del plantel de Olímpico. En diálogo con Río Negro, el oriundo de Roca contó cómo es entrenar en esta situación tan particular, habló de sus objetivos personales y también los del equipo.

La cancelación de la ‘burbuja sanitaria’ que se iba a llevar a cabo en Córdoba, a raiz del aumento de casos de covid, no frenó la acción para los equipos de la LNB, que continúan a pleno la preparación.

“Seguimos entrenando al mismo nivel, incluso incrementamos un poco más la exigencia a la espera de alguna definición. Al principio fue complicado porque no podíamos entrenar en doble turno. De a poco, nos fuimos adaptando”, explicó.

Con respecto a los protocolos, el ex Boca contó: “Entrenamos en grupos de cuatro. Cada uno tiene que llevarse su ropa, su pulverizador y todos los elementos. Cada vez que vamos al gimnasio hay que limpiar todo. Hay que hacer bien las cosas”.

“Olímpico me dio otra oportunidad de volver al máximo nivel y me pone la vara alta para demostrar que sigo estando a la altura”.

Luego de seis meses inactivo, Guaita agregó que el regreso a los entrenamientos debió ser paulatino y que fue complicado.

“Costó mucho y más a la edad que tengo (37). Por suerte durante la cuarentena me mantuve muy activo porque empezar de cero hubiese hecho todo más difícil. Ahora ya me siento bien y el físico respondió”, añadió.

La vuelta de la acción para la Liga Nacional estaba pautada para el 1 de noviembre, aunque ahora no hay una fecha cierta.

Bajo estrictos protocolos, Guaita y Olímpico de La Banda continúan con los entrenamientos.

A pesar de ello, el interno explicó que se mantienen mentalizados en que el regreso será pronto y por eso continúan trabajando a pleno.

Consultado sobre lo que significa para él volver a jugar la Liga Nacional, contestó: “Siempre me sentí cómodo en La Banda, es como mi casa y ahora me da la oportunidad de volver al máximo nivel. Me pone la vara alta, por eso lo único que quiero es demostrar que estoy a la altura”.

La larga inactividad de siete meses por la pandemia y las ausencias de muchos jugadores que decidieron emigrar al extranjero, hacen que el nivel del certamen sea una verdadera incógnita.

“Creo que al principio el torneo va a ser una locura. La ansiedad y el nerviosismo van a hacer que nos lleve a todos un tiempo adaptarnos. Seguro que será diferente a lo que venimos viendo”, indicó Guaita.

Sobre Olímpico, aseguró que el equipo promete dar pelea, pero cerró diciendo que sería muy alocado poner un objetivo concreto si todavía no saben cuando se jugará.