Investigación en la cuenca del Agrio: hallazgos arqueológicos y científicos revalorizan el pasado de Neuquén

La cuenca del río Agrio se convirtió en escenario de un trabajo científico multidisciplinario sin antecedentes en la provincia, que reúne a investigadores de distintos países con el objetivo de reconstruir la historia ambiental y humana de la región.

La iniciativa, que articula esfuerzos entre el gobierno neuquino y universidades internacionales, avanza con resultados iniciales tras la finalización de la primera etapa de relevamiento en territorio.

“Se trata de un abordaje integral en un área que nunca había sido trabajada de esta manera”, explicó uno de los investigadores consultados, al describir el alcance del proyecto. La investigación combina disciplinas como la arqueología, paleontología, espeleología y el estudio del arte rupestre, en una estrategia que busca cubrir un vacío histórico de información en la zona.

De acuerdo con la fuente, los primeros registros confirman una ocupación humana de al menos 8.000 años, aunque el objetivo es profundizar la búsqueda hacia períodos más antiguos, en línea con otros sitios de la provincia que evidencian presencia humana de hasta 12.000 años.

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Avances del relevamiento y trabajo en territorio

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Según informó la Secretaría de Cultura de Neuquén, la primera etapa de prospección se desarrolló en sectores como Mallín Largo, Arroyo Feo y Chenque Pehuén, donde se realizaron tareas de detección, registro y análisis de material arqueológico. El operativo estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, en articulación con la Universidad de Michigan, en el marco de un convenio vigente desde 2024.

El equipo fue encabezado por la directora provincial de Patrimonio Cultural, Claudia Della Negra, junto a la investigadora Raven Garvey, consolidando un esquema de cooperación internacional. Además, se contó con la participación de efectivos de Gendarmería Nacional, quienes recibieron capacitación específica para la identificación y resguardo de bienes arqueológicos.

“Este tipo de articulación permite fortalecer la protección del patrimonio cultural en territorio”, señalaron desde el área provincial, al destacar la importancia de involucrar a distintos actores en el cuidado de los sitios relevados.

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Arte rupestre y nuevas técnicas de análisis

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Uno de los ejes centrales del proyecto es el estudio del arte rupestre, donde se aplican metodologías innovadoras para determinar la antigüedad de las manifestaciones. La investigación está liderada por especialistas del ámbito científico nacional, con apoyo de organismos como el Conicet.

“Estamos evaluando realizar fechados radiocarbónicos directamente sobre las pinturas”, indicaron desde el equipo, lo que permitiría obtener datos más precisos sobre las cronologías de ocupación. En el caso de los grabados, el análisis se realiza mediante otros métodos complementarios, igualmente rigurosos.

Este enfoque permite no solo documentar los sitios, sino también interpretar las prácticas culturales de las poblaciones antiguas, en un territorio que hasta ahora había sido escasamente estudiado desde esta perspectiva.

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Ambiente, desertificación y proyección actual

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El proyecto también incorpora un análisis ambiental que busca vincular el pasado con los desafíos actuales. A través del estudio de lagunas secas y restos de fauna extinta, los investigadores analizan los procesos de desertificación a lo largo del tiempo.

“Queremos entender cómo se adaptaban y utilizaban los recursos los antiguos pobladores”, señalaron, en referencia a la posibilidad de aplicar esos conocimientos en el presente. La comparación entre contextos históricos y actuales aparece como una herramienta para abordar problemáticas ambientales contemporáneas.

En este sentido, los avances de la investigación no solo aportan al conocimiento histórico, sino que también abren nuevas perspectivas para la gestión del territorio, en una región donde el cambio climático y la degradación de suelos plantean desafíos crecientes.