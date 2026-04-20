Lluvias y ráfagas de casi 60 km/h: el pronóstico una semana con contrastes en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

El Alto Valle arranca la semana con un escenario de mucha nubosidad y la necesidad de tener el paraguas a mano. Tras un fin de semana variable, el ingreso de humedad desde el Pacífico generará inestabilidad en las próximas horas, aunque el verdadero desafío llegará promediando la semana con ráfagas que agitarán a la región.

Para este lunes 20 de abril, las ciudades de Neuquén, Cipolletti y Roca transitan una jornada gris y fresca.

La máxima no superará los 16°C, con una mínima de 9°C y la probabilidad de precipitaciones se sitúa entre el 10% y el 40%. Los momentos de mayor probabilidad de lluvias aisladas se darán durante la tarde, bajo un cielo mayormente cubierto.

Por ahora, el viento se mantendrá en calma, con apenas 12 km/h.

Martes y miércoles: ascenso térmico y tregua para el Alto Valle

A partir de mañana, el sol intentará asomar, aunque el frío matinal será el protagonista:

Martes 21: sin lluvias y con una máxima de 19°C . La mínima caerá a los 8°C , ideal para salir con abrigo temprano.

sin lluvias y con una máxima de . La mínima caerá a los , ideal para salir con abrigo temprano. Miércoles 22: el termómetro llegará a los 20°C, pero vuelve la inestabilidad ligera (hasta 22% de probabilidad de lloviznas aisladas).

Alerta por viento: el cierre de la semana laboral en el Alto Valle

El panorama cambia drásticamente hacia el jueves 23 y viernes 24 de abril, cuando el viento del oeste recupere fuerza:

Se esperan ráfagas de viento con picos de entre 51 y 59 km/h durante ambos días. Pese a esto, las tardes serán agradables con máximas de 21°C. Sin embargo, las mañanas serán frías, con mínimas de apenas 7°C, consolidando un escenario de gran amplitud térmica.