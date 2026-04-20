Transhumancia en Neuquén: el operativo para garantizar el regreso seguro de los arreos a la invernada

Durante este mes de abril se produce el regreso de la veranada hacia los compos de invernada (archivo)

Con la llegada de los primeros fríos, comenzó en Neuquén el operativo de retorno de la transhumancia, una práctica ancestral que moviliza a cientos de crianceros desde las zonas de veranada hacia las invernadas.

Según explicó el subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga, se trata de un despliegue coordinado que involucra a distintos organismos provinciales y a las propias familias rurales.

“Estamos en plena temporada alta del descenso de los animales”, señaló el funcionario en una entrevista radial, donde detalló que el operativo incluye controles de seguridad vial y la participación de la Comisión de Huella de Arreo.

En este esquema intervienen áreas como Producción, Tierras, Policía y Emergencias, con el objetivo de ordenar el tránsito y reducir riesgos en rutas y caminos.

La actividad alcanza a unas 1.500 familias distribuidas en el norte, centro y sur de la provincia, que cada año trasladan su hacienda en busca de mejores condiciones climáticas y de pastoreo.

El movimiento, que puede extenderse hasta tres semanas en algunos casos, forma parte de una lógica productiva adaptada al territorio y a las estaciones.

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Inversión y acompañamiento estatal

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En este contexto, el gobierno provincial destinó 250 millones de pesos para obras de infraestructura rural, orientadas a mejorar las condiciones del arreo y reducir pérdidas. Los trabajos incluyen aguadas, corrales, cargaderos, alambrados y pasarelas en cruces de ríos, considerados puntos críticos durante el traslado.

“Es una decisión fortalecer esta actividad con herramientas concretas”, afirmó Zúñiga, quien remarcó que estas intervenciones buscan no solo facilitar el movimiento del ganado, sino también proteger la vida de los crianceros. La mejora en la infraestructura aparece como un factor clave frente a un escenario climático cada vez más exigente.

Además, el funcionario explicó que la transhumancia sigue vigente como sistema productivo, aunque con cambios en la escala. “Se mantiene ancestralmente, pero ha variado la cantidad de hacienda”, indicó, al tiempo que destacó el predominio de la actividad caprina y su vínculo con prácticas de ganadería regenerativa.

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Sequía, producción y estrategias de sostén

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El contexto de sequía condiciona la actividad y obliga a reforzar medidas de acompañamiento. Desde el área de Producción señalaron que, si bien hubo buena parición en la última temporada, el bajo peso de los animales afectó la comercialización.

“Ni el agua ni las pasturas alcanzan plenamente”, reconoció Zúñiga, al referirse a las dificultades actuales. En este escenario, se implementó el Programa de Refugos, que busca reducir la carga en los campos mediante incentivos para la venta de animales improductivos. La iniciativa ya permitió comercializar alrededor de 3.500 chivos.

A su vez, el control durante los arreos se intensifica para evitar situaciones de riesgo. El subsecretario recordó que los principales incidentes se producen cuando los descensos se retrasan y los animales quedan expuestos a temporales. “Hay un control estricto para que nadie quede varado en la montaña”, aseguró.

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Seguridad y respeto en las rutas

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Otro de los ejes del operativo es la convivencia en rutas y caminos, donde el paso de los arreos genera demoras y requiere precaución por parte de los conductores. Desde el gobierno provincial insisten en la necesidad de extremar cuidados para evitar accidentes.

“Si ven un arreo, tengan paciencia, no toquen bocina y respeten el tiempo de los animales”, recomendó Zúñiga, al apelar a la responsabilidad de quienes circulan por las rutas neuquinas. La indicación apunta a proteger tanto a los animales como a las familias que dependen de esta actividad.

La transhumancia, más allá de su dimensión productiva, continúa siendo un elemento central de la identidad cultural del norte neuquino. En ese marco, el operativo de retorno no solo busca garantizar la seguridad del traslado, sino también sostener una práctica que articula economía, territorio y tradición.