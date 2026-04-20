Centenario tiene una guía para actuar en secundarios ante hechos de violencia

«Lo mejor es trabajar en red. La respuesta por ese trabajo nos llevó medio año y ahora lo presentamos ante el Consejo Provincial de Educación», explicó Marcelo Marchessi, secretario general de la seccional Centenario de ATEN. Elaboraron una guía de intervención y actuación ante hechos de violencia, para ser aplicado en las escuelas secundarias de Centenario y Vista Alegre.

Marchessi explicó que el trabajo se realizó en conjunto con integrantes del organigrama zonal de Educación, de salud, responsables policiales, dependencias municipales y de la defensoría del vecino de Centenario, entre otras.

El alerta surgió en 2025 por un arma en una institución y luego por una pelea entre familias que no tuvo reparos en llevar la reyerta al espacio escolar. «Las escuelas eran espacios libres de esta violencia, de un tiempo a esta parte, tristemente esto se modificó y puede suceder: sin importar si era un espacio de los chicos, las familias muchas veces traen sus conflictos externos adentro de los establecimientos», dijo.

La guía aborda dos modalidades de trabajo: por conflictos entre adultos y por situaciones que involucran a los estudiantes.

La tarea de coordinación la llevó a cabo quien hasta diciembre fue la secretaria adjunta de la seccional, Fernanda Egea (actual secretaria gremial), que convocó a la red y trabajó la «guía conjunta de intervención y actuación situada ante hechos de violencia, conflicto y riesgo en las escuelas».

El trabajo llevó unos seis meses. En octubre se presentó el primer proyecto terminado en público y luego hubo correcciones hasta este año, hasta que el trabajo final estuvo listo y se entregó al Consejo Provincial de Educación, con la finalidad de que se aborde para sacar una resolución.

La normativa se podrá aplicar en las escuelas de Centenario y Vista Alegre, sin embargo, «si se quiere o puede tomar como modelo para otros secundarios, es una herramienta», sostuvo.

El intendente Esteban Cimolai participó de la presentación del primer borrador del trabajo (foto gentileza Aten)

La guía plantea criterios comunes de intervención, articulación y cuidado ante situaciones de conflicto, violencia o vulneración de derechos en el ámbito escolar; ámbito que se sostiene como un entorno libre de violencia, seguro e inclusivo para el aprendizaje.

Intervinieron equipos directivos de las escuelas de Centenario y Vista Alegre, supervisiones secundarias, fuerzas de seguridad de las comisarías quinta y 52, el centro municipal Ayutún, la defensoría del Vecino de Centenario, el equipo psicosocial del hospital Natalio Burd, la secretaría de desarrollo social de Vista Alegre, equipos técnicos de la Defensoría de la niñez 1 y 3 de Neuquén y la seccional Centenario del gremio docente.

«También hubo participación de medios locales, porque entendíamos que la cuestión del tratamiento y abordaje de situaciones de violencia, sobre cómo se difunde hacia afuera de la comunidad, es importante», sostuvo Marchessi.

Consideró que la guía se podría aplicar en otras zonas, aunque será definición del CPE. «Lo lo pensamos como en una resolución del Consejo para aplicar territorialmente en Centenario y Vista Alegre frente a nuestras problemáticas; la respuesta fue la intervención en red. De manera dialoguista o estableciendo formas para entablar el consenso», dijo.

La seccional Centenario y Vista Alegre buscará que la guía tome forma de resolución para su aplicación en las escuelas secundarias (foto gentileza Aten)

Aclaró que hechos de violencia no son una situación común en el ámbito escolar, pero se presentan situaciones y con la resolución se contará con la previsiones sobre cómo actuar cuando se producen los hechos de violencia.

Se planteó un marco de actuación, se diferenció incidentes en los que intervienen solo adultos y aquellas situaciones en las que involucran a los adolescentes

La guía de actuación ante situaciones de violencia, conflicto y riesgo

Por situaciones de violencia entre adultos, la guía plantea mantener la calma y asegurar la presencia de autoridades institucionales: registrar lo ocurrido en un acta institucional, convocar a las partes en un espacio institucional seguro, priorizar la mediación institucional o comunitaria, evitar el escalamiento policial, judicial o mediático innecesario. Involucrar a la supervisión y dirección de nivel secundario como garantes de la institucionalidad y en caso de amenazas o agresión física, activar los canales de asistencia.

El enfoque será el de la mediación, diálogo, reparación institucional, resguardo y contención, se indicó.

Para hechos protagonizados por adolescentes, diferencia situaciones ocurridas entre estudiantes, de aquellas en las que intervienen adultos y estudiantes. Fija como base rectora que son los adultos los que tienen el rol de protección.

El trabajo prevé mecanismos de acción por parte del secundario, de las autoridades educativas en sus diferentes estamentos, de intervención de las áreas de salud y de niñez, el momento de intervención de Ayutun, de la defensorías, las actuaciones que corresponden de la supervisión y las actuaciones que involucran a las fuerzas de seguridad.

Si se aplica la mediación, cómo y de qué manera se instrumenta y con qué organismos locales como garantes del cuidado, acompañamiento del adolescente, contención emocional y pedagógica y la prevención.

Ante la presencia o sospecha de un arma en la escuela, la guía plantea protocolos de actuación por parte de la escuela, de la supervisión y de las fuerzas de seguridad. La intervención municipal y los pasos a seguir ante la ruptura del vínculo entre la escuela y la familia, con el uso de la mediación por organismos competentes, como la defensoría del Vecino.