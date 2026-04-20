Consejos simples para conservar tu vianda por más tiempo

Elegir el recipiente adecuado y tener cuidado con la preparación y la refrigeración ayuda a evitar que tu lvianda se eche a perder con el calor. Los envases de vidrio reducen el riesgo de contaminación y facilita la limpieza. El vidrio es más fácil de desinfectar y no reacciona químicamente con los alimentos; si la opción es el plástico, se recomienda elegir un envase libre de BPA (bisfenol A).

Prepare los carbohidratos de forma más sencilla ayuda a que los alimentos duren más. Se recomienda cocinar el arroz solo y evitar añadir verduras que suelten agua, ya que el exceso de líquido favorece la proliferación de bacterias. Reducir los caldos y las salsas disminuye la probabilidad de que tu almuerzo se eche a perder.

Esto aplica a las legumbres y las carnes con salsa: cuanta más agua se use en la preparación, mayor será el riesgo de crecimiento bacteriano; una solución es llevar el caldo o la salsa en un recipiente aparte.

Sazonar la ensalada justo antes de servirla evita que las hojas se marchiten y se oscurezcan. Separe las verduras crudas del resto de los alimentos. El calor de la lonchera hace que se echen a perder más rápido; el consejo es transportarlas en un recipiente aparte y mantenerlas cerca de una fuente de frío, como hielo. Evitar recetas con leche y productos lácteos reduce el riesgo de que se echen a perder.