Diez claves de la economía de Alberto Fernández para el arranque del año

El presidente Fernández anticipó que en los próximos días vendrá una misión del Fondo Monetario Internacional en el marco de las negociaciones que ya se iniciaron con el organismo. Se especula con que llegaría el 6 de enero. El Fondo le desembolsó a la Argentina US$ 44.000 millones de un préstamo de US$ 57.000 negociado durante el gobierno de Macri y los últimos desembolsos fueron suspendidos. Entre 2022 y 2023 se concentran vencimientos por nada menos que US$ 41.500 millones. A la par, el gobierno busca reprogramar los vencimientos con los acreedores privados. En los primeros siete meses de 2020 se acumulan vencimientos por US$ 15.000 millones de dólares en capital e intereses con privados y otros organismos internacionales, casi en el límite de las reservas de libre disponibilidad. El gobierno logró un fuerte apoyo de una mesa “multisectorial” de empresas y gremios a la negociación con organismos internacionales y privados.