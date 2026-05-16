Robaron en la casa de Juan Martín del Potro en Tandil: se llevaron dinero, joyas y trofeos

El extenista Juan Martín del Potro fue víctima de un robo en su casa de Tandil, donde delincuentes ingresaron durante la ausencia de los ocupantes y se llevaron dinero en efectivo, joyas, trofeos y otros objetos de valor.

El hecho ocurrió este viernes en la vivienda ubicada en el barrio Don Bosco, en la ciudad natal del exdeportista.

Cómo fue el robo en la casa de Del Potro

Según trascendió, los delincuentes aprovecharon que no había nadie en la propiedad, rompieron un ventanal e ingresaron para concretar el robo.

La primera en advertir lo sucedido fue Patricia Lucas, madre del extenista, quien al regresar al domicilio encontró la casa revuelta y realizó la denuncia correspondiente.

Poco después, efectivos policiales llegaron al lugar y montaron un operativo de seguridad mientras personal especializado realizaba pericias dentro de la vivienda.

Qué se llevaron los delincuentes

De acuerdo con las primeras informaciones, entre los elementos robados habría:

Dinero en efectivo

Joyas

Trofeos deportivos

Objetos de valor personal

Por el momento, las autoridades intentan determinar con precisión el faltante y analizar cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.

La carrera de Juan Martín del Potro

Juan Martín del Potro, de 37 años, es considerado uno de los mejores tenistas argentinos de la historia.

Entre sus mayores logros deportivos aparecen:

El título del US Open 2009

La histórica obtención de la Copa Davis 2016 con la Selección Argentina

con la Selección Argentina Varias medallas olímpicas y triunfos frente a los mejores jugadores del mundo

El tandilense anunció oficialmente su retiro del tenis profesional en 2022, luego de una extensa lucha contra las lesiones.