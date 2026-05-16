Revelaron cuál es la canción más popular de la historia de los Mundiales y Shakira volvió a ganar

A pocas semanas del comienzo de la Copa Mundial FIFA 2026, la FIFA presentó “Dai Dai”, el nuevo himno oficial interpretado por Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy. El lanzamiento reactivó un viejo debate entre los fanáticos del fútbol: cuál fue la mejor canción de los Mundiales.

Según publicó Infobae, un estudio del portal especializado Live Football Tickets analizó reproducciones, ritmo y nivel de bailabilidad para definir cuál es el himno mundialista más exitoso de todos los tiempos.

La canción ganadora fue “Waka Waka”

El ranking ubicó en el primer puesto a “Waka Waka (This Time for Africa)”, la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010 interpretada por Shakira.

El tema obtuvo una puntuación de 8.49 sobre 10 y acumuló más de 4.500 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify, una cifra récord para una canción vinculada a una Copa del Mundo.

Además, fue la canción con mayor índice de bailabilidad del estudio, con 76 puntos sobre 100, algo que terminó de consolidarla como el himno más popular de la historia de los Mundiales.

Cómo hicieron el ranking

De acuerdo con Infobae, el estudio tomó en cuenta cuatro variables principales:

Reproducciones en Spotify

Visualizaciones en YouTube

BPM (ritmo)

Nivel de bailabilidad

La combinación de esos factores permitió establecer una puntuación objetiva para cada canción oficial de los Mundiales.

Según el portal, no solo importa el impacto que tuvo el tema durante el torneo, sino también su permanencia a lo largo del tiempo y su capacidad para seguir siendo escuchado años después.

Qué otras canciones quedaron en el podio

En el segundo puesto quedaron empatadas:

“We Are One (Ole Ola)” , de Pitbull para Brasil 2014.

, de Pitbull para Brasil 2014. “Live It Up”, de Nicky Jam junto a Will Smith y Era Istrefi para Rusia 2018.

Más abajo apareció “Hayya Hayya (Better Together)”, himno de Qatar 2022, que también contó con la participación de Burna Boy.

Los clásicos que quedaron relegados

Aunque canciones históricas como “La Copa de la Vida” de Ricky Martin o “Un’estate italiana” del Mundial Italia 1990 siguen siendo consideradas clásicos por los fanáticos, el estudio las ubicó más abajo por una cuestión estadística.

Según explicaron, esos temas pertenecen a una época en la que no existían plataformas digitales como Spotify o YouTube, algo que afecta el volumen total de reproducciones acumuladas frente a canciones más recientes.

Shakira hizo historia con los himnos mundialistas

Con el estreno de “Dai Dai”, Shakira se convirtió además en la única artista en participar en dos himnos oficiales de la FIFA y, al mismo tiempo, en tener la canción mundialista más escuchada de todos los tiempos.

La cantante colombiana ya había sido protagonista en los Mundiales de 2006, 2010 y 2014, consolidándose como una de las figuras musicales más ligadas a la historia reciente de las Copas del Mundo.