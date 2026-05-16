Un tren embistió a un colectivo y dejó al menos ocho muertos y 35 heridos en Bangkok

Bangkok quedó paralizada este sábado tras un choque seguido de incendio entre un tren de mercancías y un colectivo en una zona céntrica de la capital de Tailandia. El accidente ocurrió cerca de la estación Makkasan y dejó al menos ocho muertos y 35 heridos, según informaron las autoridades locales.

El centro de mando de emergencias y bomberos de Bangkok, The Phraram Command, indicó que el siniestro ocurrió a las 15.51 hora local (05:51 de Argentina) sobre la carretera Asoke-Dindang, en el distrito de Ratchathewi. Según informó el diario The Nation, el tren impactó contra el micro cerca de la línea que conecta con el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi.

Cómo fue el choque entre el tren y el micro en Bangkok

Según detallaron los equipos de emergencia, en el accidente estuvieron involucrados “un tren, un autobús público, automóviles y motocicletas”. Bomberos y rescatistas trabajaron en el lugar para contener las llamas y asistir a las víctimas atrapadas entre los vehículos.

Las autoridades indicaron que el fuego continuó propagándose durante varios minutos y que se escucharon “explosiones intermitentes” en la zona. Los reportes preliminares señalaron que las detonaciones habrían sido provocadas por el incendio de varios vehículos tras el impacto.

En una actualización posterior, el organismo de emergencias confirmó el hallazgo de dos cuerpos dentro del autobús calcinado. Con ese dato, el balance de víctimas ascendió a ocho fallecidos y 35 personas heridas, de acuerdo con información oficial y medios locales.

El colectivo quedó completamente envuelto en llamas luego del choque con el tren de carga. Las imágenes difundidas por medios tailandeses mostraron una extensa columna de humo y vehículos dañados alrededor de la zona.

Equipos de rescate trabajaron durante varias horas para evacuar heridos y recuperar cuerpos atrapados entre los restos del autobús. Los bomberos lograron controlar el incendio después de un amplio operativo desplegado en el centro de Bangkok.

Qué investigan las autoridades tras la tragedia en Tailandia

La Policía y los servicios de emergencia mantuvieron acordonado el sector mientras avanzaban las tareas periciales. Las autoridades investigan las causas del accidente y buscan determinar cómo se produjo el choque entre el tren y el transporte público.

El accidente ocurrió sobre una de las zonas de circulación más transitadas de Bangkok y afectó el movimiento en las inmediaciones de la estación Makkasan. La investigación continúa abierta con participación de organismos de transporte y seguridad de Tailandia.

Con información de EFE y AFP