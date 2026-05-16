Semana decisiva para Manuel Adorni: el Gobierno buscará recuperar la agenda política y calmar la polémica interna

El Gobierno se prepara para atravesar una de las semanas más complejas desde el inicio de la gestión de Javier Milei, con el foco puesto en la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y en la necesidad de recuperar el control de la agenda política tras semanas marcadas por denuncias, internas y desgaste comunicacional.

En la Casa Rosada reconocen que el escándalo vinculado al patrimonio y los viajes del funcionario afectó el esquema de comunicación oficial, al punto de obligar a revisar la estrategia digital y mediática del oficialismo. Las críticas internas apuntan a la falta de difusión de la gestión y a las dificultades para instalar temas positivos en la agenda pública.

Mientras tanto, la oposición buscará avanzar en el Congreso con pedidos de interpelación contra Adorni, en una ofensiva que promete elevar la tensión política en los próximos días.

Por su parte, el oficialismo intentará blindar al funcionario y sostener el respaldo político que le brindan tanto el presidente Javier Milei como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Semana decisiva para Adorni: el plan del Gobierno para disminuir la presión pública

Dentro del Gobierno aseguran que, pese al ruido político y judicial, no existe por ahora una evaluación concreta sobre una posible salida de Adorni. Incluso, en distintos sectores libertarios consideran que el funcionario continuará ocupando un rol central en la administración y que la estrategia será resistir hasta que disminuya la presión pública.

Como parte de su estrategia, el Ejecutivo intentará volver a posicionar temas económicos en el centro de la discusión pública, apoyándose en los últimos datos de inflación y en la expectativa de una recuperación gradual de algunos indicadores.

La intención oficial es desplazar el eje de la polémica política y enfocarse nuevamente en la gestión económica y las reformas pendientes. El principal plan constará en dispersar los rumores en relación al jefe de Estado.

Manuel Adorni, Jefe de Gabinete.

Semana decisiva para Adorni: la toma de decisiones que partirá Milei y la posible mala reputación a nivel internacional

Las tensiones persisten con diferencias internas dentro del oficialismo y disputas entre distintos sectores libertarios, especialmente alrededor del manejo de la comunicación y del rol que debe tener Adorni en esta nueva etapa del Gobierno.

Javier Milei buscará reforzar su presencia pública durante los próximos días mediante actividades de gestión y reuniones políticas destinadas a mostrar cohesión interna. El oficialismo considera clave evitar que la crisis se profundice y termine afectando el rumbo legislativo y económico de la administración nacional.

Dentro del Gobierno siguen de cerca el impacto internacional que podría generar la situación política local. Algunas versiones indicaron una supuesta preocupación de los Estados Unidos por las denuncias que involucran a Adorni, aunque desde la Casa Rosada negaron que existieran advertencias formales desde la administración de Donald Trump.

Con este panorama, la próxima semana aparece como una prueba determinante para el Gobierno libertario. La capacidad de sostener a Adorni, contener las internas y recuperar la iniciativa política será un escenario donde cada movimiento puede impactar directamente en la estabilidad de la gestión.