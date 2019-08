Diferencias entre la Unter y el gobierno por las licencias médicas

La Secretaría de la Función Pública y la Unión Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) tienen fisurada la relación como consecuencia de los inconvenientes que sufren los docentes que deben concurrir a las Juntas Médicas por licencias que no son aceptadas. Ambos sectores también discutieron sobre malos tratos al momento de la consulta.

Durante una reunión con la secretaría Isabel Tipping, el gremio docente pidió ser atendido con el objetivo de resolver la situación de afiliados que vieron afectados derechos por el funcionamiento de la Junta Médica de Cipolletti, en particular y licencias médicas en general.

Desde el sindicato se planteó la exigencia de que se garantice a docentes que concurren a la Junta Médica, un trato respetuoso, y claridad en los dictámenes.

En ese marco, la funcionaria provincial hizo hace una diferenciación entre una cuestión técnica y el trato, dio su opinión sobre cada caso, y planteó que que los casos presentados son respecto a licencias psicológicas avalando el procedimiento técnico-médicos, y sus dictámenes.

Otra preocupación presentada por el sindicato es respecto al maltrato por parte de los profesionales de la Junta de Cipolletti, a lo cual Tipping expresó que habló personalmente con los médicos de la Junta quienes lo negaron.

Los médicos expresaron que hay casos donde los docentes cuando se les da el alta se ponen nerviosos y no miden sus palabras. Ante ello, Tipping solicitó a los médicos de la Junta que redoblen los esfuerzos para mejorar el trato, según consta en un acta labrada al término del encuentro.

La Secretaria de Salud en la Escuela de Unter, Claudia Asencio, hizo referencia en el encuentro con Tipping que no todos los casos denunciados son cuando se le da el alta a los docentes. Refozó el argumento sosteniendo que existen diversas situaciones y dijo no coincidir con ese planteo. En caso particular de las dos denuncias documentadas de Cipolletti, se pidió intervención a la Secretaria de Trabajo, de la cual todavía no se tiene respuesta.

Luego intervino el subsecretario de Asuntos Institucionales de Educación, Gabriel Belloso, quien afirmó que también respetará los dictámenes.

Ante esto, el secretario adjunto Marcelo Nervi, realizó un planteo en el caso particular de Cipolletti señalando que quien va ante la Junta Médica ya va con una afección y se encuentra frente a un profesional que no actúa acorde a la situación, pues los profesionales actúan desconociendo el legajo lo cual significa no contemplar su realidad generando una situación de suma violencia y provocando indignación. Nervi habló de una falta de respeto al no darse respuestas a los reclamos, y como quedaron flotando las diferencias no se descarta que el gremio o los docentes puedan hacer un reclamo judicial.

Tipping negó la posibilidad a los dirigentes gremiales de que existan veedores en las consultas, y otra situación planteada que no tuvo respuestas satisfactorias estuvo vinculada con las altas médicas de las Aseguradoras de Riesto del Trabajo (ART) y su médico tratante indica continuar de reposo. Desde el gremio se retiró que la Junta Médica debe justificar dicha licencia.

Asencio denunció ante “Río Negro” que los integrantes de las Juntas Médicas “evaluan en cinco minutos” y que son 11 docentes a quienes no les justificaron las licencias cuando su médico “les indica una readecuación de tareas y no se los autoriza, y podemos conseguir las revisiones” de casos.