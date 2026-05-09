Pampita confirmó su separación de Martín Pepa tras dos años de relación

Después de varios rumores, Carolina Ardohain confirmó el fin de su relación con el polista Martín Pepa, con quien compartió casi dos años de pareja y una breve separación durante julio del año pasado.

En una miniconferencia de prensa ante distintos medios, la modelo habló por primera vez sobre su situación sentimental y desmintió versiones sobre terceros en discordia.

“No quiero que ensucien nada porque no es así. Martín es un amor de persona. Yo lo adoro, mi familia también, mis amigos también. No puede ser más bueno. No inventen cosas que no son”, expresó.

La distancia, el principal motivo de la ruptura

Según explicó Pampita, el desgaste de la relación estuvo marcado principalmente por la distancia. De acuerdo con la información de la Agencia Noticias Argentinas, el polista vive actualmente en Nueva York, mientras que la conductora permanece instalada en Buenos Aires junto a sus hijos.

“Es algo importante. La distancia no la podés negar, pero está todo bien. La mejor”, aseguró.

“Nada fue tiempo perdido”

A pesar de la separación, Pampita habló con cariño sobre el vínculo que mantuvo con su expareja y dejó en claro que guarda buenos recuerdos de la historia que compartieron.

“En el amor entrego todo. Nada fue tiempo perdido porque lo pasé muy lindo y tengo muy lindos recuerdos”, sostuvo.

Además, destacó el vínculo que logró construir con el entorno de Pepa: “Yo tengo, de verdad, la mejor con Martín. Él es un amor. Divino, generoso, todos lo amamos y está todo bien entre nosotros. Soy muy amiga de su familia y vamos a seguir siendo amigos. No hay nada malo que haya pasado”.

Pampita no descarta una reconciliación

La modelo también aseguró que no se arrepiente de haber apostado a una relación a distancia, una dinámica que nunca antes había experimentado, y evitó cerrar definitivamente la puerta a una futura reconciliación.

“Nada es fracaso. El tiempo vivido y los buenos recuerdos nunca son algo de lo que me arrepiento”, afirmó.

“Quiero estar sola”

En otro tramo de la charla, Pampita dejó en claro que hoy no está interesada en comenzar una nueva relación y que prefiere enfocarse en ella misma, su familia y sus hijos.

“Hoy no quiero saber nada. No estoy para conocer a nadie ni mucho menos. Ya cuando mis amigos empiezan a decir algo les digo ‘no, chicos, todavía no’. Estoy en un momento para disfrutar de mis hijos, mi trabajo, mi familia, y estoy para estar sola. Quiero estar sola”, explicó.

También reconoció que ambos hicieron un gran esfuerzo para sostener la relación: “Le pusimos toda la voluntad del mundo. Cualquier persona que haya tenido una relación a distancia sabe que uno le pone todo el amor y toda la voluntad del mundo e igual sigue siendo difícil”.

Cómo está hoy Pampita

Para cerrar, la conductora aseguró atravesar este momento con tranquilidad y enfocada en su bienestar personal.

“Estoy muy tranquila, y me voy a enfocar en mí y nada más que eso”, concluyó.