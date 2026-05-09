Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares por una presunta estafa

El empresario Marcelo Pelegri, exmarido de Grecia Colmenares durante casi dos décadas —entre 1986 y 2005—, habría sido detenido en España en el marco de una causa por presunta estafa impulsada desde la Argentina.

De acuerdo a la información que comenzó a circular en las últimas horas, la medida judicial se habría concretado luego de reiterados intentos de notificación que no habrían llegado a destino.

El pedido de extradición a la Argentina

Distintos comunicadores difundieron parte del documento judicial que confirmaría la detención tras un extenso proceso de investigación, además del pedido formal de extradición hacia la Argentina.

“Marcelo Alejandro Heber Pelegri fue detenido en territorio español”, señalaría el escrito.

En ese mismo documento, la Justicia habría solicitado: “Corresponde librar exhorto diplomático por vía de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, a los fines de solicitar la extradición del nombrado”.

Qué dice el documento judicial

Por último, el texto judicial sostiene que Pelegri estaría acusado como presunto coautor en la causa investigada:

“Resuelvo ordenar la detención de Marcelo Alejandro Heber Pelegri, su captura internacional, por sospechar que ha sido participante y coautor penalmente responsable de los hechos investigados”.