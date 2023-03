«Chamamecero serial»: un homenaje a la poesía y su aporte al arte y la cultura

El día de la poesía se celebró ayer en todo el mundo, honrando a uno de los géneros literarios más antiguos y hermosos. Esta fecha se celebra cada año el 21 de marzo y tiene como objetivo fomentar la lectura, escritura y la difusión.

La poesía ha sido una forma de expresión artística y literaria desde tiempos inmemoriales y ha sido utilizada para expresar emociones, sentimientos, ideas y pensamientos profundos. Es ocasión para recordar la importancia de la poesía y su capacidad para conectar a las personas y enriquecer nuestras vidas de una manera única y especial.

La UNESCO promovió la iniciativa de celebrar una jornada dedicada a los principios y convicciones que nos unen como sociedad, destacando el fomento de la concordia y la comunicación entre las comunidades. Durante este día se llevan a cabo eventos de declamación poética, acciones orientadas a incentivar la escritura y actividades que amalgaman las letras con otras manifestaciones artísticas.

Numerosas actividades se llevaron a cabo en todo el mundo, como lecturas de poesía, recitales y eventos en línea en los que se compartieron poemas y se discutió sobre su importancia y valor en la sociedad actual.

Oschar Sarhan junto al autor de «Chamamecero serial».

Desde «DIGO», Oscar Sarhan nos trae la historia de «Chamamecero serial»: la última obra de Rafael Urretabizkaya. Un relato musical que recorre los recuerdos de vecinos y amigos de Zapala.

La historia se centra en la llegada de Benito Mario Serial, conocido como el Chamamecero, en el último tren a Zapala. Desde el primer momento en que pisa tierra zapalina, Serial se hace notar por su personalidad y su talento musical.

Encuentro de amigos con el autor en casa de Humberto Bass, en Neuquén el sábado pasado.

Durante los días que pasa en este pueblo, convive y colabora con la comunidad, respondiendo preguntas o solucionando problemas. Aunque no habla mucho, es muy escuchado, y su presencia no pasa desapercibida para nadie. A pesar de no ser muy alto, ni musculoso, todas las mujeres lo quieren cerca, y los hombres también.

Es una obra que invita a reflexionar sobre la importancia de las relaciones humanas y la música como elemento integrador de las comunidades. Escuchá a sus protagonistas: Rafael Urretabizkaya y la canción del «Tata» Cedrón:

El lanzamiento del libro tuvo lugar en diciembre, bajo la edición de Brumana y a cargo de Laura Rossi y Carlina Musa. En enero, fue incluido en el catálogo promocional de Salvaje Federal (Humahuaca 4007 – Caba) y está disponible para su compra en librerías de Zapala, Rosario y San Martín de los Andes.