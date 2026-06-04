El mercado espera menor inflación, estabilidad del dólar y crecimiento económico, pero sin mejora en el empleo

Este panorama que no tendría impacto en el mercado laboral.

El mercado financiero espera una desaceleración de la inflación, estabilidad en el precio del dólar, y una mejora en el nivel de actividad, pero este panorama que no tendría impacto en el mercado laboral.

Esa es la conclusión general que surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó este jueves el Banco Central.

En esta oportunidad participaron 34 consultoras y 12 entidades financieras. Los datos fueron recogidos entre el 27 de mayo y el 29 de mayo.

El promedio de las respuestas de los especialistas calculó que la inflación de mayo fue de 2,3%, por debajo del 2,6% de abril.

Para los meses próximos se proyecta una desaceleración a 2,1% en junio, 2% en julio y 1,8% en agosto. Para todo el año esperan que sea de 30,5%, con lo cual no hubo cambios de expectativas respecto al mismo informe que se presentó el mes pasado.

Respecto del precio del dólar (mayorista), los especialistas lo ubicaron en $ 1.422 a fin de junio por debajo del cierre de este jueves ($ 1.436). Para fin de diciembre lo apuntan en $ 1.658.

Con relación al nivel de actividad, se apuntó un crecimiento en el año de 2,9%, por debajo de los pronósticos oficiales y de organismos multilaterales que hablan de un 3,5% como piso.

También esperan que las exportaciones suban a U$S 98.547 millones, y las importaciones a U$S 78.363 millones, lo que dará un saldo comercial superavitario superior a los U$S 20.000 millones.

Pese a todos estos datos positivos la economía no crearía nuevos empleos. El resultado promedio de los analistas marca una desocupación a fin de año de 7,4%. Una menor creación de empleo permite suponer un mercado laboral sin grandes cambios estructurales que permitan inferir una recuperación de los salarios.

El FMI elogió

Con relación al mercado de cambios, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ponderó que el Banco Central haya comprado U$S 10.000 millones en los primeros cinco meses del año.

“El Banco Central acumuló una posición de reservas internacionales netas de U$S 7.000 millones y están cerca de alcanzar la meta de U$S 8.000 millones”, remarcó la vocera del organismo, Julie Kozack.

La portavoz ofreció este jueves una conferencia de prensa en Washington de la que participó de manera on line Diario RÍO NEGRO.

Cabe recordar que Argentina incumplió la meta de acumulación de reservas a diciembre de 2025, por lo que el FMI tuvo que otorgar una dispensa para mantener en pie el programa vigente.

La conducción económica cambió de política a fines de 2025 y anunció que comenzaría a comprar dólares para fortalecer las reservas, algo a lo que se venía negando porque pretendía que la cotización del dólar continuara bajando.

El cambio de postura se inició en enero y se mantuvo firme con lo cual rápidamente se cumplió el objetivo.

La acumulación difiere de las compras porque buena parte de los dólares adquiridos se usaron para pagar deudas. Luego también existe un criterio no bien explicitado para definir que parte de las reservas son “compras” y cuales se consideran “acumulación”.

Luego de las declaraciones del FMI, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a aclarar que la única meta real comprometida con el FMI es la de U$S 10.000 millones y precisó que las proyecciones actuales del Gobierno la elevan desde ese valor hasta un máximo de U$S 17.000 millones.

Ese monto surgió de una presentación que realizó el lunes el funcionario ante empresarios, donde se generó una confusión ante distintas proyecciones.

“Los U$S 17.000 millones no son ninguna meta. Representan solo la expectativa de máxima que teníamos con el viceministro (José Luis) Daza, en caso que las cosas salieran muy bien”.

El ministro sostuvo que “US$ 24 mil millones es el número que daría si el ritmo de compras actual se mantuviera”.

“Es decir, las compras vienen por encima de nuestro escenario más optimista, pero está muy lejos de ser nuestra expectativa”, aclaró.

Este jueves el Banco Central sumó otros U$S 119 millones y en consecuencias las reservas brutas treparon a U$S 48.369 millones.

La cotización oficial del dólar se mantuvo en $ 1.405 para la compra y $ 1.455 para la venta. En tanto, el mayorista quedó en $ 1.427 y $ 1.436 para ambas puntas.