Tras los cruces con el Gobierno, Bullrich busca recomponer el bloque de LLA para negociar las próximas reformas

El oficialismo sufrió otro revés cuando el proyecto de Propiedad Privada tuvo que volver a comisión por falta de apoyo.

La votación del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, dejó al descubierto las diferencias internas dentro del bloque de La Libertad Avanza que conduce Patricia Bullrich en el Senado.

La designación fue aprobada con 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, entre ellas la de la propia Bullrich. También se registraron ausencias, como la del senador cordobés Luis Juez.

Entre los votos negativos estuvieron los de los legisladores libertarios Bartolomé Abdala, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Belén Monte de Oca y Juan Carlos Pagotto.

El senador riojano, que preside la Comisión de Acuerdos, había recibido la instrucción de frenar el tratamiento del pliego. Varios de esos legisladores responden a distintos sectores internos del oficialismo, algunos vinculados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Los resultados de la votación reflejaron el clima que atravesaba el bloque oficialista, que un día antes de la sesión mantuvo una reunión interna marcada por cuestionamientos, reproches y discusiones.

La senadora Nadia Márquez fue una de las dirigentes más críticas con Bullrich. La legisladora cuestionó actitudes que definió como “personalistas” y reclamó que “la prioridad sea defender el proyecto de Javier Milei”.

Errores de estrategia parlamentaria

Las diferencias internas terminaron impactando en la estrategia legislativa del oficialismo durante la sesión del jueves.

Además de la aprobación del pliego de Michelli, pese a que horas antes el Senado había dado ingreso formal a la nota enviada por Javier Milei para retirarlo, el oficialismo también sufrió un revés con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa recibió pedidos de modificaciones por parte de sectores de la oposición dialoguista y su tratamiento quedó postergado al regresar a comisión.

Fuentes cercanas a Bullrich consideraron un error haber anticipado en la reunión de Labor Parlamentaria que el oficialismo impulsaría la votación de 50 pliegos sobre los 73 que contaban con dictamen para ser tratados.

No obstante, las mismas fuentes señalaron que la decisión de incluir el pliego de Michelli en el temario respondió a la necesidad de evitar un mayor desgaste político en el Senado y retomar el foco sobre la agenda legislativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

Los motivos de las diferencias

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo el lunes previo a la sesión, cuando Bullrich comunicó a sus pares que había conversado con el Presidente y que no acompañaría el retiro del pliego de Michelli.

“Le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli como jueza federal. Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, expresó.

Bullrich aclaró que mantiene un compromiso total con el proyecto político del Gobierno, aunque remarcó que también sostiene los principios que defendió a lo largo de su trayectoria.

Asimismo, señaló que la presentación de su renuncia a la presidencia del bloque constituyó “un gesto de bien” en medio de la controversia generada por los nombramientos judiciales.

La agenda que viene

De cara a las próximas semanas, Bullrich trabaja en la convocatoria a una nueva reunión del bloque de La Libertad Avanza con el objetivo de cerrar las diferencias internas surgidas durante el debate de los pliegos.

Además, buscará avanzar en negociaciones con la Unión Cívica Radical para impulsar el tratamiento de la denominada Ley Hojarasca, que ya cuenta con media sanción de Diputados, y del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Otro de los temas que forman parte de la agenda legislativa es la Reforma Electoral.

Según trascendió, Bullrich ya le transmitió a la Casa Rosada que actualmente no existen los votos necesarios para avanzar con la eliminación de las PASO. Sin embargo, esa continúa siendo una de las prioridades del presidente Javier Milei, quien sostiene la necesidad de reducir el gasto público asociado a los procesos electorales.

En ese contexto, el oficialismo deberá definir junto a la Mesa Política hasta dónde puede avanzar en la negociación parlamentaria, incluyendo la posibilidad de establecer PASO optativas, reducir un 20% el financiamiento público de las campañas electorales y determinar si el capítulo de Ficha Limpia se mantiene dentro de la reforma o se trata por separado, como plantea el PRO.

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y otros funcionarios nacionales mantienen conversaciones con distintos gobernadores para buscar consensos en torno a los proyectos que impulsa el Gobierno en el Congreso.

Con información de TN.