Decisión vocacional: ¿Qué desafíos se plantean para los jóvenes que terminan el secundario?

Sonia Amaro es oriunda de Cervantes y hace ya varios años que vive en Roca. Es profesora de psicología y asesora en temas vinculares y familiares. A través de DIGO comparte conceptos sobre los vínculos y sus herramientas de construcción en cada ámbito.

Trabaja hace mucho tiempo en los procesos de orientación vocacional en espacios escolares, siempre está buscando la posibilidad de ampliar conocimientos y actualizarse. Hace unos años, en una librería, se encontró con el libro “Desmotivación, insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes” de Claudia Messing, quien hoy es su formadora y supervisora.

Sonia es profesora de psicología y asesora en temas vinculares y familiares. Hace años trabaja en procesos de orientación vocacional.

“En el libro, la autora comentaba que se había encontrado con jóvenes adolescentes desmotivados, que abandonan sus carreras y no sabían qué hacer. A partir de allí, Messing creó un abordaje para ayudar a estos chicos a través de sus vínculos familiares y realizó distintas investigaciones en donde recopiló información muy valiosa”.

La segunda mitad del año es una época donde muchos adolescentes enfrentan la tarea de definir su futuro y enfrentan desafíos y presiones que hasta el momento no han experimentado. «La comunicación entre padres e hijos se convierte en un aspecto fundamental para el bienestar emocional y el desarrollo de seguridad en los jóvenes», asegura Sonia.

Cambios estructurales a la hora de acompañar:

Hoy se encuentra trabajando en orientación vocacional desde la perspectiva de la terapia vincular familiar, que habla de un fenómeno compartido por la generación actual que es un cambio psíquico estructural que Messing denomina simetría. ¿Qué es? Una ilusión de paridad psíquica con el adulto. Los jóvenes se sienten iguales o pares con los adultos y desde ese lugar se posicionan frente al mundo”.

Este cambio en la estructura psíquica tiene un impacto profundo en las relaciones familiares, especialmente entre padres e hijos. La simetría generacional puede llevar a que los jóvenes desafíen la autoridad tradicional y busquen un trato más igualitario en la comunicación y en la toma de decisiones. «Eso genera que el joven se vea obligado a cubrir expectativas altas, aparece la necesidad de no fallar y no encuentran una referencia que los ayude a atravesar este proceso trascendental», indica Amaro.

“En los espacios de consulta se visualiza en el discurso de los jóvenes el no poder equivocarse, tener miedo al fracaso, al no poder con una carrera, la baja tolerancia a la frustración, la autosuficiencia y la auto exigencia, son algunas de las consecuencias que aborda Messing en su propuesta», asegura.

Veo que los adolescentes están con una exigencia de querer encontrar la carrera perfecta, exitosa a corto plazo, ganar mucho dinero y tener mucha salida laboral en forma rápida Sonia Amaro. Profesora de Psicología, asesora en temas vinculares y familiares.

Frente a este panorama, sugieren la necesidad desde la temática de la terapia vincular familiar, de un nuevo modelo de autoridad basado en la empatía y el respeto mutuo. «El rol de la familia es fundamental a la hora de reconocer los nuevos paradigmas y adaptarse a esta nueva dinámica», asegura.

Es así que la comunicación abierta, la escucha activa y el establecimiento de límites claros desde una posición de entendimiento son fundamentales para establecer un equilibrio saludable y acompañar al adolescente en todos sus procesos de elección.

Con respecto a la autoexigencia, Amaro asegura que es directamente proporcional a la incapacidad de tolerar las fallas. “Más difícil es la meta, más complicado es hacer el camino para tratar de lograrlas«.

Hoy me encuentro con que hay chicos con parálisis por el miedo a fallar, a que no sea, que no les guste o dejar afuera algo a la hora de elegir dice Sonia.

“Los jóvenes se sienten aliviados cuando uno logra explicarle que esto no tiene por qué ser así. Ellos a sus 17, 18 o 20 años no pueden pretender saberlo todo. Justamente lo que te habilita a iniciar una carrera es el reconocimiento del no saber. Lo que sucede es que, frente a la falla, se encierran en sí mismos, no saben pedir ayuda, se sienten desvalorizados, con vergüenza y con miedos” explica.

Comunicación Fluida y Permanente:

Amaro resalta la relevancia de forjar una comunicación fluida y permanente con los adolescentes desde una edad temprana. Insta a los padres a aceptar sus propias limitaciones y a trabajar constantemente para acercarse a sus hijos, ganar su confianza y fomentar un ambiente en el cual los jóvenes se sientan cómodos compartiendo sus pensamientos, dudas y temores.

Los tiempos y los procesos más largos también aparecen como una fuente de preocupación: “Los jóvenes de hoy están habitados por la cultura de la inmediatez y el proyecto de una carrera no es algo inmediato, entonces incorporar la idea de que se necesita un transcurso de tiempo no lo tienen incorporado y eso también genera frustración y ansiedad. Es ahí donde la familia también debe intervenir y colaborar para acompañar ese proceso», agrega.

Más en DIGO:

"Vida cotidiana y Vínculos" se llama el espacio que conduce Sonia en DIGO y que se estrena los martes en la agenda regional. "La idea es transmitir algunas de las experiencias y de conductas que pueden ayudar a comunicarnos mejor, instalar el circuito si es que no está logrado, seguir intentando cosas sin miedos. En fin, aprender a pensar problemáticas actuales de la adolescencia con otra mirada, desde el mundo adulto.

